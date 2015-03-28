"Spectre", trailer online: nuovo capitolo su James Bond

Il prossimo 6 novembre uscirà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo "Spectre", il nuovo capitolo su James Bond, agente segreto più famoso al mondo. Intanto godiamoci il trailer, visionabile da qualche ora sul web.

Il nuovo film diretto da Sam Mendes è permeato, ovviamente, da azione e trepidazione. Il protagonista, l'agente 007, è interpretato sempre da Daniel Craig. Nel cast anche Dave Bautista, Lea Seydoux, Christoph Waltz e Monica Bellucci. Quest'ultima veste i panni della Bond Girl. Riuscirà "Spectre" a riscuotere il medesimo successo di "Skyfall"?