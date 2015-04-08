Papa Francesco tutore dell'infanzia: "Con i bambini non si scherza"

"Che ci facciamo con le solenni dichiarazioni sui diritti dei bambini se poi facciamo pagare ai piccoli gli errori degli adulti?. Con i bambini non si scherza, c'è una responsabilità sociale di ognuno di noi e di ogni Paese nei loro confronti". Lo ha rammentato oggi Papa Francesco durante l'udienza generale in Vaticano.

Il Pontefice ha parlato dei sacrifici e delle tragedie vissute quotidianamente da molti bimbi, come gli abbandoni e le violenze. "Oggi purtroppo dobbiamo parlare delle storie di passione che vivono molti di loro, tanti fin dall'inizio derubati di loro infanzia e futuro; qualcuno osa dire, quasi per giustificarsi, che è stato un errore farli venire al mondo, ma questo è vergognoso, non scarichiamo sui bambini le nostre colpe per favore, i bambini non sono mai un errore, la loro fame non è un errore come non lo è loro povertà, fragilità, abbandono, tanti bambini abbandonati per le strade... e non lo è neppure la loro ignoranza o la loro incapacità, tanti bambini che non sanno cosa è una scuola, e non lo è neppure tutto questo, semmai questi sono motivi per amarli di più con maggiore generosità; che ne facciamo delle solenni dichiarazioni dei diritti dell'uomo, dei diritti del bambino, se poi puniamo i bambini per gli errori degli adulti", ha dichiarato Papa Bergoglio.