Stasera in TV: domenica 21 settembre 2014
di Redazione
21/09/2014
Rai 1: (FICTION) Questa sera alle ore 20.35 Flavio Insinna presenta “Affari tuoi” e alle 21.15 andrà in onda la quarta puntata della fiction televisiva“Il restauratore 2” con due episodi intitolati “La vendetta è un piatto freddo” e “Il vecchio e il cane”: Ormai è da molto tempo che Basilio, il restauratore di piazza della Colonnaccia, ha ricevuto il dono, e, senza confidare il suo segreto ad anima viva, continua imperterrito nelle sue indagini. Sarebbe infatti piuttosto imbarazzante per lui spiegare che gli basta toccare un oggetto o una persona per vedere cose che accadranno in futuro. Non riuscirebbe a spiegare ciò che vede perché in realtà le sue visioni non sono chiare, sono soltanto frammenti di immagini confuse che lo mettono in uno stato di confusione nel quale è pieno di dubbi e ha una sola certezza e cioè che avverrà un delitto. Rai 2: (SERIE TV) Questa sera alle ore 21.00 andrà in onda N.C.I.S. “Punto e a capo”, 13° episodio dell’11^ Stagione: Gibbs si reca sul luogo in cui Delilah è stata aggredita per cercare le pallottole sporche di sangue da cui prelevare il DNA, infatti in questo modo riescono a trovare il DNA di Syed Malik, l’autista di Parsa durante la fuga. Alle 21.45 vedremo Hawai Five – O Fuoco dal cielo, telefilm in prima tv. Al termine, alle 22.40 andrà in onda “La domenica sportiva” presentata da Sabrina Gandolfi. Rai 3: (ATTUALITA’) Questa sera alle ore 21.05 andrà in onda “Presa diretta”, programma di attualità e giornalismo con inchieste che si occupano di vari argomenti sull’Italia e sul nostro Governo. La puntata di questa sera è intitolata “Trasporto pubblico”. Seguirà, alle 23.15 il TG 3 e, alle 23.25 TG Regione. Alle 23.30, concluderà la serata “Sconosciuti Collection” condotto da Giulio Scarpati. Rete 4: (FILM) Questa sera alle ore 21.30 andrà in onda il film western “Continuavano a chiamarlo Trinità” (1971) con Terence Hill e Bud Spencer. Alle 23.40 ci aspetta un altro film western dal titolo “Maverick” (1994) con Mel Gibson e Jodie Foster. Canale 5: (FICTION) Questa sera alle ore 20.40 andrà in onda “Paperissima sprint” e alle 21.10 la telenovela “Il segreto”, con la 390^ puntata (2^ parte), 391^ e 392^ puntata: Nella villa sono tutti sconvolti dall’arrivo di Calvario, sorella di Angustias. Le due donne sono praticamente identiche. Rosario è disperata per la scomparsa di Juan e non è convinta del rapporto che è nato tra Alfonso ed Emilia. Quando Emilia si reca da Rosaario cercando di convincerla che il suo è un grande amore, Rosario ha un malore. Pepa è sempre più chiusa nei confronti di Tristan e Soledad esprime delle perplessità su Olmo ed ha paura che sia stato lui a commissionare l’omicidio di Juan. A seguire, alle 23.30 il Maurizio Costanzo show story, attualità. Italia 1: (FILM) Questa sera alle ore 21.25 andrà in onda “Batman Begins” – 1 Parte: Il giovane Bruce Wayne, dopo aver assistito all’omicidio dei suoi genitori, viaggia per il mondo cercando di capire quale potrebbe essere il modo per combattere le ingiustizie. Quando tornerà a Gothman City diventerà Batman, un eroe mascherato che con la forza, l’intelligenza e con altri mezzi si impegna a contrastare le forze del male che minacciano la città La 7: (SHOW) Questa sera alle ore 21.10 andrà in onda “La Gabbia”, show di approfondimento dei temi di attualità condotto da Gianluigi Paragone. Seguirà TG La7
