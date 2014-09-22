Fedez: "Non volevo insultare Barbara D'Urso"
di Redazione
22/09/2014
Il giudice di “X-Factor” Fedez, alla trasmissione condotta da Selvaggia Lucarelli “La fine del mondo”, chiarisce le dichiarazioni fatte su Barbara D’Urso qualche settimana fa: “Voglio chiarire. Il mondo delle interviste è un mondo in cui spesso si cerca di plasmare le dichiarazioni e fare lo scoop. Io questa cosa l'ho detta quando la giornalista è entrata in ufficio, ma non la consideravo parte dell'intervista. Ho scritto un nuovo singolo, "Non c'è due senza trash" su questo tipo di giornalismo. Non volevo insultare la D'Urso”. Poi racconta della sua avventura al Talent Show, dicendo che per lui è molto dura, ma nonostante tutto alla fine è andata bene. Il rapper durante un’esibizione è anche scoppiato in lacrime, commentando poi che lui piange molto, non sa la motivazione ma spesso gli capita di piangere, dichiarando anche che molte volte scoppia in lacrime all’improvviso anche fuori contesto e senza riuscire a trattenersi. Insomma, è proprio il caso di dire che “l’abito non fa il monaco” infatti, dietro quei tatuaggi e quell’aria da “rivoluzionario”, Fedez è proprio un ragazzo molto tenero.
