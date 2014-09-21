Uomini e Donne: Rama Lila cosa sta tramando?
Jonas Berami, il tronista della nuova stagione di Uomini e Donne, già apprezzato dal pubblico di Canale 5 per aver interpretato Juan nella soap opera campione di ascolti “Il Segreto”, sembra aver individuato il tipo di ragazza che fa per lui. Ha infatti parlato di una ragazza semplice e ha confessato di essere molto geloso. Ricordiamo che Jonas fino agli inizi di agosto aveva sulla sua bacheca facebook lo status di fidanzato con una giornalista spagnola. Inoltre, in un’intervista disse che non avrebbe mai partecipato ad un programma come il talk show di Canale 5 condotto da Maria de Filippi. Come si suol dire, mai dire mai!!! L’attore de “Il segreto”, pur essendo particolarmente timido e non ancora perfettamente integrato con i meccanismi del programma, ha fatto capire di avere le idee chiare su chi ha attorno, infatti ha già eliminato Adriana Peluso, la corteggiatrice, ex gieffina, che è stata definita “costruita”, quindi esattamente l’opposto di quello che Jonas sta cercando. Ha anche ammesso di avere un debole per Rama Lila. Però, c’è un però, infatti da qualche giorno l’immagine del profilo Instgram della ragazza la ritrae insieme ad un ragazzo con cui sembrerebbe essere molto affiatata. Certo, potrebbe anche trattarsi di un fratello, ma se invece fosse il fidanzato? Jonas come si comporterà? Gli incontri che ha avuto Jonas sia con Rama che con le altre ragazze sono andati tutti bene, ma lui continua a preferire Rama Lila. L’attore argentino probabilmente è attratto non soltanto dal carattere semplice di Rama, ma anche dalla sua timidezza. Intanto Tina Cipollari ce la sta mettendo tutta per cercare di far integrare perfettamente Jonas, addirittura ballando il flamenco con lui. Ma per la scelta finale c’è ancora da aspettare molto e quindi possono ancora cambiare tante cose.
