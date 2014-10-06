Stasera in TV: lunedì 6 ottobre 2014
Rai 1: (FICTION) Questa sera alle ore 20.30 andrà in onda il gioco “Affari tuoi” a cui farà seguito il remake di carosello “Carosello Reloaded”. Alle 21.15 andrà in onda la fiction “Il Commissario Montalbano” con l’episodio intitolato “Il campo del vasaio”: Lungo un pendio argilloso è stato trovato un sacco contenente un cadavere di un uomo fatto a pezzi, iniziano subito le indagini da parte del Commissario Montalbano che scopre che l’omicidio risale a due mesi prima e che si tratta di un delitto di mafia. Rai 2: (REALITY) Questa sera alle ore 19.40 andrà in onda il telefilm “NCIS”: Nella base navale di Norfolk vengono trovati dei resti mummificati di una donna. Gibbs con la sua squadra indaga su questo caso ipotizzando la pista del serial killer. Alle 21.10 andrà in onda il reality “Pechino Express 3 – Ai confini dell’Asia”, condotto da Costantino della Gherardesca che fra prove, missioni difficili da superare ed un budget limitato conduce otto coppie di concorrenti in un lungo viaggio dal Myanmar fino all’Indonesia. Rai 3: (SOAP) Questa sera alle ore 20.35 andrà in onda la puntata n. 4091 della soap “Un posto al sole”. Alle 21.05 seguirà il film documentario “La scelta di Catia: 80 miglia a sud di Lampedusa”. Rete 4: (SOAP) Questa sera alle ore 20.30 andrà in onda la soap “Tempesta d’amore”. Seguirà il programma di attualità “Quinta colonna” condotto da Paolo Del Debbio. Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi sarà protagonista di un faccia a faccia con Paolo del Debbio. Canale 5: (FICTION) Questa sera alle ore 20.40 andrà in onda il varietà comico-satirico “Striscia la notizia” condotto da Michelle Hunziker e Piero Chiambretti. Alle 21.10 andrà in onda la quinta delle dieci puntate previste della fiction “Squadra antimafia 6”: Prosegue la lotta tra i clan rivali Ragno e Rizzo, i Rizzo sono appoggiati da De Silva che segue il piano del misterioso Grande Vecchio per costruire un nuovo ordine che unisca i settori deviati dello stato e famiglie mafiose. Calcaterra è sempre più ossessionato da Crisalide e riesce a risalire al nome di uno degli ex colleghi di De Silva e prova a convincerlo a collaborare con la Duomo. In seconda serata andrà in onda in prima tv la serie Dracula. Italia 1: (FILM) Questa sera alle ore 19.20 andranno in onda due episodi del telefilm “CSI New York” dal titolo “Eroi” e “La sentinella”. Alle 21.10 seguirà il film commedia “Lo spaccacuori”: Laila ed Eddie vogliono mettere su famiglia, ma durante la luna di miele lui si rende conto di aver sposato la domma sbagliata. In seconda serata andrà in onda “Tiki Taka – Questo è il nostro gioco” La 7: (ATTUALITA’) Questa sera alle ore 20.30 andrà in onda il programma di attualità “Otto e mezzo” condotto da Giovanni Floris. Seguirà il programma “Piazzapulita” con Corrado Formigli.
