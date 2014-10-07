Uomini e Donne: Anticipazioni 7 ottobre 2014
di Redazione
07/10/2014
Continua l’appuntamento quotidiano con la trasmissione di Maria De Filippi “Uomini e Donne” che sta registrando degli ottimi ascolti. Ieri, a sorpresa, è andato in onda ancora una volta il Trono Over, con assoluto protagonista Marcello e i suoi battibecchi con Tina Cipollari. Nella puntata di oggi 7 ottobre assisteremo alla seconda parte del Trono Over. Per quanto riguarda il Trono Over intanto vi raccontiamo che Antonio è stato a pranzo a Milano con Mariagiovanna ma non sembra che sia scattata la scintilla, ora bisognerà vedere come andrà la cena con Debora. Per l’altro tronista, Giuliano, si è fatta avanti Francesca, ma lui non sembra essere interessato. Invece Antonio dovrà ancora verificare se da parte sua ci sia interesse per Carolina e Mariangela. Intanto Samuel è uscito con Stefania, lui sembra affascinato dall’ironia e anche dall’accento marcatamente toscano di lei, si sono scambiati un bacio, ma poi le cose non sono andate avanti perché Samuel ha intrapreso un’amicizia telefonica con Daunia che però ha infastidito Stefania, anche perché ad un certo punto questa amicizia non era più telefonica, infatti i due sono usciti e si sono anche baciati. Ciro ha avuto molto da ridire sul rifiuto che ha ricevuto da parte di Barbara in merito alla sua richiesta di un bacio, ma Barbara ha commentato che non porta bene baciarsi al primo incontro, anche perché se si inizia così poi cosa succederà? Tra l’altro Carolina ha avuto da ridire sul fatto che Ciro le aveva proposto un doppio invito a Capri con Barbara. Lui nega ma ci sono diversi messaggi telefonici che invece confermano la versione di Carolina. Comunque Ciro continua a sostenere di provare un forte interesse nei confronti di Barbara, ma lei non corrisponde.
