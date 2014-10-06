Uomini e Donne: Giorgio Alfieri e Martina Luciani di nuovo insieme?
di Redazione
06/10/2014
Giorgio Alfieri nel corso di un’intervista a “Vip” si è fatto fotografare insieme alla figlia Asia, la bambina avuta dalla sua ex sei anni fa, che è a tutti gli effetti l’unica donna della sua vita. La coppia Giorgio Martina hanno sempre fatto dei continui tira e molla, periodi di amore folle e periodi di liti furiose. Comunque ora la loro relazione si può ritenere conclusa ormai da cinque anni e Giorgio parla del loro rapporto. Asserisce che il loro rapporto è ottimo anche perché hanno una figlia in comune che è il bene più prezioso per entrambi e che si sono resi conto che era inutile continuare a litigare per problemi avuti in passato. Ora si sentono tutti i giorni e in questo ultimo periodo si vedono spesso, si organizzano per portare la bambina a scuola e per andare a riprenderla. Dichiara di aver appianato tutti i motivi di dissenso che esistevano con Martina e che ora ha instaurato con lei una nuova relazione, matura e limpida. Giorgio è convinto che tra loro funziona molto meglio come amici che come fidanzati, soprattutto per il bene di Asia. Non si sbilancia e parla soltanto di amicizia, ma non esclude in maniera categorica che in futuro questo nuovo modo di rapportarsi potrebbe porre le basi per un nuovo rapporto di amore. Dopo la relazione con Martina, Giorgio non è stato più conquistato da nessuna donna e nessuna è riuscita a fargli mettere la testa a posto. Ci sono tutti i presupposti quindi per credere che nonostante sia passato del tempo, Martina è sempre il suo grande amore, la donna per la quale si è sentito più coinvolto, al punto di concepire una figlia con lei. Da quanto dice Giorgio la bambina non soffre per il fatto che i genitori siano separati, ma è ovvio che se la coppia dovesse ricomporsi Asia ne sarebbe felicissima.
