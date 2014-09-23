Stasera in TV: martedì 23 settembre 2014
23/09/2014
Rai 1: (FICTION) Questa sera alle ore 20.30 in apertura di serata andrà in onda lo show “Affari tuoi”, seguito alle 21.15 dalla fiction in prima TV “Un’altra vita” (2014) con Vanessa Incontrada nel ruolo di una donna che, dopo uno scandalo in cui è stato coinvolto il marito, lascia Milano e si trasferisce con i figli nell’isola di Ponza, dove dovrà inserirsi e cercare di far ripartire la propria carriera di medico. Alle 23.20 andrà in onda “Porta a Porta” condotto da Bruno Vespa. Rai 2: (VARIETA’) Questa sera alle ore 21.10 andrà in onda la prima puntata del varietà “Made in sud” che ci assicurerà una bella scorta di divertimento con Gigi e Ross, Fatima Trota ed Elisabetta Gregoraci. Nel nuovo cast sono confermati anche il prof. Enzo Fischetti e il DJ Frank Carpentieri.Alle 23.45 il Tg2 e a mezzanotte il programma di attualità “Senza peccato”. Rai 3: (SOAP OPERA) Questa sera alle ore 20.35 andrà in onda la 4.082^ puntata della soap opera “Un posto al sole”. Alle 21.05 il talk show “Ballarò” condotto da Massimo Giannini. Tra gli ospiti di Ballarò troveremo lo chef Carlo Cracco, Angelino Alfano, il presidente del Pd Matteo Orfini. Assisteremo ad un faccia a faccia di Giannini con il presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone. Alle 23.50 andrà in onda la prima puntata della sit-com “Il candidato” con l’episodio intitolato “Le primarie”. Rete 4: (FICTION) Questa sera alle ore 20.30 andrà in onda la telenovela “Il segreto”. Alle 21.15 la quarta puntata della fiction televisiva “La Bibbia” (2013) con gli episodi dal titolo “I miracoli” e “A Gerusalemme”. Alle 23.10 andrà in onda il film poliziesco “Codice Magnum” (1986) con Arnold Schwarzenegger. Canale 5: (TELEFILM) Questa sera aprirà la serata “Striscia la notizia – La voce dell’indecenza” a cui seguirà, alle 21.10 la quarta puntata della fiction televisiva “I Cesaroni 6” con l’episodio intitolato “Sesso, bugie e webseries” con Claudio Amendola e Christiane Filangeri: Francesco ritorna a casa per la gioia di tutti, tra Rudi e Alice ancora non si è ben definita la situazione. Alle 23.30 andrà in onda il film “Licenza di matrimonio” (2007) con Robin Williams. Italia 1: (SERIE TV) Questa sera alle ore 21.10 andrà in onda la serie Tv “CSI: Scena del crimine”, con gli episodi 1 e 2 della tredicesima stagione, intitolati “Karma da bruciare” e “Piatto speciale”. Alle 23.05 il telefilm “The Following” con gli episodi dal titolo “Poetica di un killer” e “Capitolo due”. La 7: (TALK SHOW) Questa sera in prima serata andrà in onda “Otto e mezzo”. Alle 21.10 il nuovo talk show “Dimartedi” di Giovanni Floris.
