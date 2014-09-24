Michelle Hunziker: “Tomaso mi fa ancora venire le farfalle nello stomaco”
di Redazione
24/09/2014
La data del matrimonio tra la bellissima Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è stata fissata al 10 ottobre, il giorno in cui la piccola Sole compirà un anno. Le nozze, inizialmente previste per questa estate, erano state rinviate a data da destinare. Ma Ora la data c’è! Antonio Ricci sarà il testimone della sposa. Michelle raggiante mostra già i primi accenni del pancino, infatti arriverà presto un altro bambino. In un’intervista pubblicata in esclusiva dall settimanale "Oggi" rilasciata a Piero Chiambretti, suo compagno di conduzione a “Striscia la notizia”, Michelle racconta il suo amore per Tomaso e le ansie che hanno contrassegnato la sua lunga carriera. Ricorda che un giorno Piero Angela le parlò della biologia umana del maschio che non tende alla monogamia e che dal punto di vista chimico e biologico l’amore non dura anni, ma l’attrazione necessaria per riprodursi, mentre l’amore segue una sua evoluzione e cambia. La Hunziker afferma che se tra un paio di anni il suo compagno invece di provocarle le famose "farfalline" nello stomaco le desse altre sensazioni come quelle della certezza, della sicurezza e della protezione andrebbe bene ugualmente! Aggiunge che il suo rapporto con Tomaso va avanti da 3 anni e hanno ancora le farfalle. Vari i particolari raccontati da Michelle, gli invitati al matrimonio saranno 250 e non verranno vendute esclusive. La bella Michelle non dimentica di ringraziare Ricci per averle dato l’opportunità di lavorare in un anno difficile per il programma. Parla anche del suo essere sempre fotografata da chi cerca continuamente imperfezioni al suo lato B. Confida che questa è una rottura che si ripete ogni anno e che quando si spoglia va i ansia. Ma non è mai ricorsa a Photoshop. Non possiamo far altro che augurare ai futuri sposi tantissima felicità e serenità nel loro nuovo cammino insieme. Auguri di cuore.
Articolo Precedente
Stasera in TV: mercoledì 24 settembre 2014
Articolo Successivo
Stasera in TV: martedì 23 settembre 2014
Redazione