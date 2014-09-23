Anticipazioni “Uomini e Donne” 23 settembre 2014
di Redazione
23/09/2014
Ormai è quasi certa la messa in onda prevista per oggi del del "Trono Classico", questa puntata inizierà con la presenza di una delle più discusse coppie del programma estivo “Temptation Island”, Sonia e Gabriele. Ricordiamo che nel corso di questo programma le coppie hanno avuto modo di mettere alla prova il loro sentimento vivendo tre settimane divisi. Sonia e Gabriele, reduci da 9 anni di fidanzamento avevano deciso di rompere la loro relazione al termine del programma, soprattutto a causa del comportamento di lui che si era lasciato tentare non poco da Laura. Adesso però Gabriele si dichiara pentito di come si è comportato e tenta di giustificarsi attribuendo la responsabilità alla circostanza di essersi trovato in una situazione molto particolare nella quale ha agito d’impulso, quindi ammette di sperare ardentemente nel perdono della sua ex fidanzata, ma per come stanno andando le cose sembrerebbe che ci vorrà del tempo per un eventuale riappacificazione. Arriveranno poi Emanuele e Debora, questa coppia invece è uscita indenne dal programma e sembra che siano ancora molto felici, anche se in alcuni momenti si è temuto anche per loro perché in alcuni casi il comportamento di Debora può essere definito a dir poco equivoco, ma Emanuele le ha perdonato già tutto. Si passerà poi alle esterne dei tronisti: Teresa sembra trovarsi molto bene con Salvatore, dopo aver approfondito sia con lui che con Fabio. Jonas ha passato una piacevole serata con Rama. Andrea invece afferma che Adriana sia interessata esclusivamente a mettersi in mostra. L’appuntamento è come sempre alle ore 14.45 su Canale 5.
