Stasera in TV: mercoledì 17 settembre 2014
di Redazione
17/09/2014
Rai 1: (FICTION) Questa sera alle ore 21.15 andrà in onda la quarta puntata della fiction televisiva “Velvet” (2013) intitolata “Niente è come sembra”. Alberto è intenzionato a salvare l’azienda di famiglia. Cristina decide di farsi confezionare il suo abito da sposa da Anna che sceglie come sua sarta personale. Rai 2: (FILM) Questa sera alle ore 21.10 il film commedia “Piacere, sono un po’ incinta” con Jennifer Lopez (2010). Zoe non ha ancora trovato il compagno che fa per lei, ma si rende conto che è il momento di avere un bambino e decide così di affidarsi ad una provetta. Inaspettatamente però, subito dopo, incontra Stan che ha tutte le caratteristiche dell’uomo giusto. Rai 3: (ATTUALITA’) Questa sera alle ore 21.10 andrà in onda la seconda puntata del programma di attualità “Chi l’ha visto?” condotto da Federica Sciarelli che ci illustrerà tutte le novità sui casi di sparizioni e di omicidio. Rete 4: (TELEFILM) Questa sera alle ore 21.15 assisteremo al telefilm della serie “The mentalist” (episodi 3 e 4 della sesta stagione). Gli episodi sono intitolati ‘Matrimonio in rosso’, in cui assisteremo al ritrovamento di un cadavere nell’azienda vinicola. Nell’altro episodio intitolato ‘Indiziati della lista rossa’ l’agente Smith dell’FBI accusa Jane del brutale assassinio di Benjamin Marx. Canale 5: (Champions League) Questa sera alle ore 20.40 la telecronaca diretta dell’incontro di calcio Roma-CSKA Mosca valido per la prima giornata del Gruppo F della Champions League, dallo stadio Olimpico di Roma. Seguirà lo “Speciale Champions League”. Italia 1: (SHOW) Questa sera alle ore 21.10 la prima puntata della nuova edizione de “Le iene show” condotto da Ilary Blasi e Teo Mammuccari, con la partecipazione della “Gialappa’s band”. La 7: (FILM) Questa sera alle ore 21.10 andrà in onda il film “Le donne del sesto piano” (2011) con Fabrice Luchini, Carmen Maura e Sandrine Kiberlain. In una Parigi anni ’60 Jean-Louis Jubert si occupa di finanza, vive con la moglie Suzanne e frequenta sporadicamente i due figli che stanno studiando in collegio. La sua noiosa e tranquilla vita borgbese viene messa a dura prova da alcune esuberanti cameriere spagnole.
Articolo Precedente
Stasera in TV: giovedì 18 settembre 2014
Articolo Successivo
Anticipazioni "Le Iene" prima puntata in onda mercoledì 17 settembre 2014
Redazione