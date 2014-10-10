Stasera in TV: venerdì 10 ottobre 2014
Rai 1: (Qualificazioni Europei 2016) In prima serata andrà in onda da Palermo la telecronaca diretta di Italia – Azerbaijan per il secondo match di qualificazione della Nazionale per i Campionati Europei 2016. Alle 23.20 TG 1 60 secondi e alle 23.20 TV7 con gli approfondimenti del TG 1 Rai 2: (SERIE TV) Questa sera alle ore 21.10 andrà in onda il 9° episodio della 9^ stagione della serie “Criminal Minds” dal titolo ‘Il frutto dell’odio’. Alle 22.45 vedremo il 13° episodio della 2^ stagione del telefilm “Under the Dome 2” dal titolo ‘Partenza’. Alle 23.30 il TG 2 e in chiusura di serata andrà in onda alle 23.35 TG2 Punto di vista. Rai 3: (FILM) Questa sera alle ore 20.35 andrà in onda la telenovela “Un posto al sole” . Alle 21.10 andrà in onda il film “La seconda notte di nozze” (2005) con Antonio Albanese, Neri Marcorè, Angela Luce, Marisa Merlini e Katia Ricciarelli. Alle 23.00 il programma “I dieci comandamenti” con la puntata intitolata ‘L’altro mare’. Rete 4: (ATTUALITA’) In prima serata andrà in onda la telenovela “Tempesta d’amore”. Alle 21.25 il talk show “Quarto grado” condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che si occuperanno di approfondimenti giornalistici sui fatti di cronaca più importanti. Alle 00.20 il film thriller “Hard Luck, uno strano scherzo del destino” (2006). Canale 5: (FICTION) Questa sera alle ore 20.40 andrà in onda il consueto appuntamento con “Striscia la notizia”. Alle 21.10 una nuova puntata della telenovela “Il segreto”. Alle 23.10 andrà in onda la fiction televisiva “Il principe, un amore impossibile”. Italia 1: (FILM) Questa sera alle ore 20.20 andrà in onda il telefilm C.S.I. New York e alle 21.10 il film “Pirata dei Caraibi, oltre i confini del mare” (2011) con Johnny Depp e Penelope Cruz. Alle 23.50 la quarta puntata de “Le Iene”. La 7: (ATTUALITA’) Questa sera alle ore 20.30 andrà in onda il programma “Otto e mezzo” condotto da Giovanni Floris, programma di approfondimento quotidiano con ospiti in studio e il punto di Paolo Pagliaro. Al termine del quale assisteremo a “Crozza nel Paese della Meraviglie”, con la satira di Maurizio Crozza su vecchi e nuovi personaggi. Alle 2240 il talk show “Bersaglio mobile”, programma di approfondimento politico condotto da Enrico Mentana.
