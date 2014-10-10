Uomini e Donne – Anticipazioni 10 ottobre 2014
di Redazione
10/10/2014
Oggi andrà in onda il Trono Classico. Vedremo Tina vestita da Dona Francisca, il perfido personaggio de “Il Segreto”. In un video vedremo le immagini di Marco e Beatrice. Gli ospiti della puntata saranno Marco Fantini e Beatrice Valli, bellissimi come non mai, raccontano che da quando hanno fatto la loro scelta convivono a casa di Beatrice e vivono con il piccolo Alessandro. Marco si è innamorato del bambino e sembrerebbe, a detta di Beatrice, che sia molto bravo anche con il suo bambino. Tina dice che lo trova molto più uomo, più maturo. Poi c’è un colpo di scena, Jonas chiede di mettere le sedute rosse della scelta e invita Rama Lila a sedersi e le dice che non l’ha fatta sedere perché l’ha scelta, che ha la sua foto sempre in mente e che deve dimostrargli di più perché lui non ha intenzione di perdere tempo, conclude dicendo “se non lo fai puoi anche andare via”. Rama, sorpresa, dice di avergli scritto una lettera., lui non vuole che gliela legga ma vuole sentire le sue parole, a quel punto lei afferma di non ricordarsela e il tronista conclude con un “basta così”. Rama afferma che quando aveva visto le sedie rosse aveva pensato che fosse la scelta e dichiara che in quel caso avrebbe detto di si, aggiunge che non è abituata a corteggiare perché di solito è lei ad essere corteggiata e Jonas le dice che lui non farà più nulla e che è ora che lei si dia una svegliata. Ad un certo punto Jonas Berami definisce Donna Francisca una persona cattiva perché in più occasioni ha cercato di ucciderlo. Poi c’è un divertente siparietto in quanto Tina, a causa del vestito, non riesce a sedersi perché il suo “lato b” non entra nella sedia. Ovviamente Gianni Sperti non perde l’occasione per punzecchiare la Cipollari e dice che c’è una certa Tina che è lievitata nel tempo. Assistiamo poi a un’esterna tra Jonas e Rama Lila, vediamo che si incontrano sulla spiaggia e lei dice di avere quasi la certezza che sarà lei la sua scelta perché la guarda in un modo in cui non guarda le altre, ma Jonas non si pronuncia. C’è poi l’esterna tra Andrea e Sharon, parlano del bacio che si sono dati, per lei è stato importante e Andrea afferma che lo è stato anche per lui perché lo desiderava, ma non lo considera un impegno serio. A quel punto si baciano di nuovo e Sharon ammette di avere qualche problema a gestire questa storia e di avere problemi di lavoro. Assistiamo quindi all’esterna tra Andrea e Maria, si svolge in una sala da cinema e si vede Andrea che si avvicina a lei e si baciano, poi continua a telecamere spente. A questo punto Sharon dice che se ne vuole andare perché non vuole essere presa in giro e Andrea si giustifica dicendo che se lui si sente di baciare bacia senza troppi problemi. Sharon esce dallo studio e Andrea la segue e la fa rientrare dicendole che in quel programma lui può baciare più persone, ma nella vita reale non lo farebbe mai, le assicura che non ha mai tradito in vita sua, e le dice che se si fidanza è una persona seria, ma finchè non succede si comporta così. Teresa raggiunge Salvatore in camerino, ma non funziona e lei lo lascia lì. Entra in studio Salvatore il quale afferma che ha avuto dei problemi a spiegarsi con Teresa e le porta un regalo. La ragazza però gli dice che uno che non sa parlare e non reagisce lei non lo vuole. Vediamo quindi l’esterna di Teresa e Vincenzo, lui parla di molte cose e Teresa non riesce a trattenere le lacrime, lui la bacia e la consola. Fabio chiede alla tronista perché non l’ha portato in esterna e lei dice che lo ritiene un esaltato che pensa solo al suo ciuffo. Lui si alza per andarsene ma continuano con un botta e risposta e poi si mettono a ballare e lui si risiede. Maria quindi mostra un video in cui Teresa parla dei corteggiatori, ne elimina uno e tiene Ezio e Ricardo. Poi si viene a saper che Simone, che aveva detto di fare l’ambulante, in realtà fa anche il modello per hobby. Assistiamo quindi ad altre esterne, quella di Marria e Teresa che stanno su un belvedere a Roma e lei ha apprezzato il suo modo di parlare chiara, mentre nell’esterna di Adriana e Andrea li vediamo su un piumone, sembra che lei lo voglia baciare ma non se ne fa niente. Sempre in esterna vediamo Sofia e Jonas tra i quali sembra ci sia un certo feeling e Rama Lila non sa come commentare ciò che vede. Marco regala delle rose rosse a Beatrice e ballano in studio. Tina Cipollari dice che Rama Lila “è una volpona”.
