Il Segreto: Anticipazioni puntata 11 ottobre 2014
di Redazione
11/10/2014
Alle 15.30 su Canale 5 andrà in onda il consueto appuntamento con la telenovela “Il Segreto”, con un nuovo episodio di questa amatissima soap opera spagnola. Nella puntata di oggi vedremo che Francisca ha intenzione di far sposare suo figlio Fernando e Maria non vuole però che la ragazza si divida da lei e quindi riuscirà a trovare un lavoro a Fernando come amministratore della fabbrica tessile. Lui chiede di riflettere sulla proposta ma in realtà confessa a suo padre di voler accettare. Martin viene a sapere da Tristan la verita sulla morte di Pepa e Fernando proporrà a Maria di concedersi a lui in tutti i sensi. Pia è sempre molto infelice in quanto la sua storia d’amore con Roque non sembra aver preso la direzione giusta e lei è molto triste e riuscirà a parlare di tutto questo con Mariana. Intanto Don Anselmo vuole aiutare Soledad a riprendersi. Maria prova un forte interesse per Gonzalo e non ha nessuna intenzione di accettare la proposta del figlio di Olmo che non è affatto simpatico ad Emilia. Gonzalo ha intenzione di aprire una scuola a El Jaral, convince Tristan ad aiutarlo e i due si mettono all’opera per portare a termine questo progetto. Raimundo si comporta sempre più in modo strano e Emilia e Alfonso sono preoccupati perché pensano che questo comportamento dipenda dalle notizie che ha ricevuto dall’America.
Articolo Precedente
Stasera in TV: sabato 11 ottobre 2014
Articolo Successivo
Stasera in TV: venerdì 10 ottobre 2014
Redazione