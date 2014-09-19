Stasera in TV: venerdì 19 settembre 2014
19/09/2014
Rai 1: (SHOW) Questa sera in prima serata andrà in onda “Affari tuoi” il gioco condotto da Flavio Insinna. Seguirà il telegiornale delle 20.30, al termine del quale, alle ore 21.15 assisteremo alla seconda puntata del varietà “Tale e quale show”, condotto da Carlo Conti affiancato da Gabriele Cirilli. Fanno parte della giuria Christian De Sica, Loretta Goggi e Claudio Lippi. Rai 2: (VARIETA’) Questa sera alle ore 21.00 andrà in onda il varietà “Lol” e alle 21.10 due telefilm della serie “Criminal Mind”, il primo intitolato “L’ultimo colpo” e il secondo “Prestare testimonianza”. A seguire, alle 22.45 della serie “Under the Dome2” Episodio n. 10. Alle 23.35 andrà in onda il film commedia in prima TV intitolato “Bar sport” (Italia 2011) con Claudio Bisio. Rai 3: (FILM) Questa sera alle ore 20.10 andrà in onda il telefilm “Ai confini della realtà”. Alle 20.35 la soap “Un posto al sole”, puntata n. 4080. Seguirà, alle ore 21.05 il film “The Way Back” con Colin Farrel (2010): Nella Polonia occupata dalle truppe russe il soldato Janusz viene denunciato come spia dalla moglie, dopo essere stata torturata. Julasz viene mandato in un gulag in Siberia dove inizia a pensare ad un piano di fuga che riuscirà a portare a termine insieme ad altri detenuti. E’ in corso un rigido inverno siberiano, la loro prima meta è Baikal, ma il loro viaggio sarà molto lungo e molto tormentato. Rete 4: (ATTUALITA’) Questa sera a partire dalle ore 19.55 andrà in onda la soap “Tempesta d’amore” a cui seguirà, alle ore 20.30, la replica di una puntata della soap “Il segreto”. Alle 21.15 andrà in onda la terza puntata deil programma di attualità “Quarto Grado”. A mezzanotte il film drammatico “Showgirl” (USA 1995) con Elizabeth Berkley. Canale 5: (TELEFILM) Questa sera in prima serata vedremo il divertentissimo varietà “Paperissima sprint” a cui seguità, alle 21.10 la terza puntata del telefilm “Il Principe, un amore impossibile”. Alle 23.50 il film thriller “Don’t say a word” (USA 2001) con Michel Douglas. Italia 1: (TELEFILM) Questa sera in prima serata andrà in onda Studio Aperto a cui seguiranno, alle ore 19.20 due episodi della serie ‘CSI Mew York’, intitolati rispettivamente “Estate in città” e “Delitto alla stazione”. Alle 21.10 il telefilm “The last Ship” con due episodi intitolati “Fuga alla cieca” e “All’ultimo istante”. La 7: (FILM) Questa sera andrà in onda alle 21.10 il film “Philadelphia” con Tom Hanks e Denzel Washington (1993): Brillante avvocato di Philadelphia viene licenziato da un prestigioso studio legale. La motivazione che gli è stata data è che è un soggetto inaffidabile, ma in realtà il vero motivo riguarda la sua omosessualità e il fatto che sia malato di Aids. A questo punto l’avvocato fa causa al suo precedente datore di lavoro, sostenuto dalla famiglia e dal suo compagno.
