Uomini e Donne: Alessia Cammarota svela di avere un figlio
di Redazione
19/09/2014
In questo ultimo periodo è circolata insistente la voce su una presunta gravidanza di Alessia Cammarota. Sembrava proprio che la bella ex tronista e Aldo Palmieri stessero per diventare genitori quando, durante una cena organizzata da “Cronaca Rosa”, la ragazza si è seduta a tavola con una sostenitrice che le ha rivolto diverse domande. Conclusione??? Alessia ha fatto finta di essere incinta ed ha raccontato di avere già un bambino. Per quanto riguarda Aldo la ex tronista ha affermato che il loro rapporto va avanti da troppo poco tempo per poter pensare ad un bambino, sette mesi sono pochi per poter prendere una decisione così importante. Scherzando dice che per ora un bambino le basta…. riferendosi proprio al catanese, e quindi è lui il figlio a cui si riferisce. Niente bambini quindi per Alessia!!! La coppia Alessia Aldo è molto amata dal pubblico di Uomini e Donne, anche se la Cammarota spesso si lamenta del fatto che Aldo è poco presente e non la aiuta in casa. La coppia si sposerà in tempi brevi, ma non prima di aver trovato un lavoro stabile per avere la necessaria sicurezza economica. Aldo ammette di essere favorevole al matrimonio da giovani e afferma che appena saranno gettate le basi economiche faranno il grande passo e penseranno anche ai bambini, Alessia aggiunge che lei si sente come se già fossero marito e moglie.
