Uomini e Donne: Ex tronista arrestata per stalking
di Redazione
19/09/2014
Claudia Montanarini è stata arrestata per stalking, per aver perseguitato la nuova compagna dell’ex marito. La separazione tra i due non è stata tranquilla, ma piuttosto movimentata e tra l’altro anche l’uomo era stato indagato. Il gip di Roma ha disposto gli arresti domiciliari. La notizia è stata riportata su Facebook da Bubi Barbieri, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che fu protagonista diversi anni fa di un’accesa discussione con la bionda showgirl. La situazione della Montanarini però, con il passare del tempo si sta anche aggravando in quanto sembra che la ragazza abbia provato ad appropriarsi di un assegno da 50mila euro dell’ex marito e così ora viene anche accusata di falso e ricettazione. La Montanarini avrebbe rubato l’assegno lo scorso anno nella cassaforte di Pulcini, sul quale mancava però l’intestazione e avrebbe indicato come beneficiaria una sua amica che si è presentata in banca per riscuoterlo. L’agenzia ha però avvertito immediatamente Pulcini ed è scattata la denuncia. Dalle descrizioni della donna fatte dall’ex marito appare una persona completamente diversa da quella che eravamo abituati a vedere in tv. L’uomo infatti la definisce “sanguigna, sempre molto gelosa ed aggressiva”. L’uomo nel 2013 era stato accusato da Claudia di averla picchiata e finì sotto processo, furono disposti inizialmente gli arresti domiciliari e poi il divieto di avvicinarsi all’ex moglie. Ma ora Pulcini si difende affermando di non averle mai messo le mani addosso, di averlo fatto al massimo due volte in 14 anni per difendersi dalle sue percosse. Pulcini afferma anche che la donna lo avrebbe accoltellato perché non era convinto di volerla sposare e che gli ha distrutto una Ferrari scrivendoci sopra “bastardo” con un ferro da camino. Sembrerebbe inoltre che la Montanarini abbia corrotto due poliziotti perché minacciassero la nuova compagna dell’ex. Dai verbali delle denunce risulta che la fidanzata di Pulcini, dipendente di un Mc Donald’s di Tor Bella Monaca, sarebbe stata insultata e aggredita fisicamente da Claudia e da due sue amiche.
