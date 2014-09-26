Stasera in TV: venerdì 26 settembre 2014
di Redazione
26/09/2014
Rai 1: (TALENT SHOW) Questa sera alle ore 20.30 andrà in onda “Affari tuoi” e alle 21.15 “Tale e quale show”, programma condotto da Carlo Conti. Dodici personaggi famosi della televisione e dello spettacolo si trasformeranno in star musicali e si esibiranno davanti ad una giuria composta da Loretta Goggi, Christian De Sica e Claudio Lippi. Tra le molte interpretazioni citiamo Michela Andreozzi e Pino Insegno che interpreteranno “I Vianella”; Serena Rossi sarà la cantante napoletana Teresa De Sio, Valerio Scanu impersonerà Stevie Wonder. Rai 2: (SERIE TV) Questa sera andranno in onda due episodi della nona stagione di “Criminal Mind”, intitolati “Route 66” e “Nel sangue”. Rai 3: (DOCUMENTI) Questa sera alle ore 21.05 andrà in onda la trasmissione “I dieci comandamenti – Spaccanapoli”. Serata dedicata a chi ama le inchieste, Iannaccone attraverserà le vie di Napoli mettendone in evidenza le contraddizioni, gli umori mettendo al centro del racconto le persone e le loro storie. Iannaccone sarà accompagnato da Gaetano Di Vaio, un produttore cinematografico, attore e scrittore che ha alle spalle una vita da giovane delinquente e che è la prova vivente della voglia di non arrendersi e della capacità di riscatto sociale e di emancipazione di chi non si rassegna ad un destino segnato. Gaetano è cresciuto tra i sobborghi napoletani ed ha avuto la capacità di prendere in mano il proprio destino e capovolgerlo positivamente. La seconda “guida” sarà Oreste Pipolo, fotografo di grande talento, molto innamorato della sua città, è diventato uno dei più importanti fotografi di matrimoni di Napoli. Rete 4: (ATTUALITA’) Questa sera alle ore 21.15 andrà in onda “Quarto Grado” il programma di approfondimento e spiegazione di alcuni casi irrisolti degli ultimi anni, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. In questa puntata verrà trattato il caso di Yara Gambirasio, all’indomani del deposito del ricorso dei legali di Bossetti al Tribunale della Libertà di Brescia. Continuano numerose le indiscrezioni a carico dell’uomo, indiscrezioni che puntualmente vengono smentite dagli avvocati di Bossetti. Si parlerà poi delle novità sul caso di Elena Ceste. Verrà trattato anche il caso di Chiara Poggi, in studio si commenteranno gli esiti delle varie analisi e dei test fatti sulla scena del crimine. Canale 5: (SERIE TV) Questa sera alle ore 21.10 andrà in onda la serie televisiva d’azione “Il principe – Un amore impossibile”: Morey si è fidato di Fatima al punto da confidarle la sua vera identità, ma questa imprudenza potrebbe costargli cara. Mentre Morey continua le sue indagini anche Fran cerca di scoprire cosa è successo veramente. Prima che Morey riesca a perquisire il posto di lavoro di Fatima, viene preceduto da qualcuno che ruba tutto il materiale informatico. Fatima racconta a Morey che un uomo la segue. Morey non può rivelarle che anche lei è indagata ma crede nella sua innocenza, anche se, con il passare del tempo questa sua convinzione diventa sempre più debole e viene addirittura escluso dalle indagini per averle rivelato la sua identità di agente del CNI. Italia 1: (TELEFILM) Questa sera alle ore 21.10 due episodi di “The last Ship” programma drammatico, consigliato soprattutto ad un pubblico adulto. La 7: (FILM) Questa sera alle ore 21.10 andrà in onda il film “Rappresaglia”, film ambientato in Italia nel periodo della Seconda guerra mondiale.
Articolo Precedente
Uomini e Donne: Giorgio Alfieri e Martina Luciani di nuovo insieme?
Articolo Successivo
Un’altra vita - Trama e anticipazioni quarta puntata
Redazione