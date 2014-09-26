Un’altra vita - Trama e anticipazioni quarta puntata
di Redazione
Durante la serata del 23 settembre la miniserie con Vanessa Incontrada “Un’altra vita”ha ottenuto uno share del 24,43%, ottenendo risultati molto superiori a “I Cesaroni 6”. Martedi 30 andrà in onda la quarta puntata e già si preannuncia un sicuro successo di pubblico. Appuntamento quindi per tutte le amanti delle fiction in rosa martedi 30 alle 21.15 su RaiUno! Parliamo ora un po’ di questa nuova fiction che è diretta da Cinzia TH Torrini ed ha per protagonista Vanessa Incontrada. Gli autori, Ivan Cotroneo, Stefano Bises e Monica Rametta (gli stessi di “Una grande famiglia”), hanno descritto questa fiction come un mix tra una Jane Eyre in chiave contemporanea e la serie tv americana “The Good Wife”. Ma veniamo ora alla trama: Vanessa Incontrada è Emma, mamma di tre figlie (Claudia Alfonso, Ludovica Bizzaglia e Giulia Cappelletti) che ad un certo punto della sua vita se ne va da Milano e si stabilisce a Ponza. Emma a Milano lavorava come medico in ospedale e suo marito, chirurgo, è direttore sanitario. Lui viene arrestato per corruzione e lei, travolta dallo scandalo, per proteggere le figlie se ne va a Ponza, dove inizierà a lavorare nel presidio medico dell’isola. Il cambiamento è destabilizzante, soprattutto per le figlie, abituate alla vita di Milano. Elvira (Loretta Goggi) la suocera “vecchio stampo”, molto innamorata delle nipoti, la insegue e cerca di convincerla a tornare a casa. La fiction si compone di 6 puntate, si può definire una storia di passione, la dimostrazione di come le donne sappiano affrontare le difficoltà della vita ed ottenere la loro rivincita. Cesare Bocci è Pietro, il marito corrotto che finisce in carcere e Daniele Liotti è Antonio, che nasconde molti segreti. Ma il cuore della storia sono le vicende di Emma che ricomincia una nuova vita insieme alle figlie, cercando di evitare il più possibile l’interferenza della suocera snob e un po’ cattiva che però poi ci riserverà delle sorprese. Vanessa Incontrada spiega di sentirsi molto vicina al personaggio Emma, infatti anche lei è andata via da una grande città come Barcellona ed ora vive in una piccola realtà come quella di Follonica. Loretta Goggi torna sul set di una serie televisiva dopo moltissimi anni. Vanessa Incontrada racconta di aver stretto un bellissimo legame con Loretta al punto che, quando nelle scene doveva risponderle male si fermava dicendo che non ci riusciva perché in realtà ogni volta che la vede ha voglia di abbracciarla e baciarla. Aggiunge che tra tutte le donne della troupe si è creata una straordinaria complicità. Nella quarta puntata, che andrà in onda martedi 30 settembre Emma dovrà fare i conti con un nuovo arrivo. Infatti è giunto a Ponza suo marito per mettere in atto un tentativo di riconciliazione con la moglie e le figlie. Emma si lascia lentamente convincere dal marito, ma non sa che lui ha ben altri piani!
