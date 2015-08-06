Home Gossip Stefano Bonolis flirta con Paola Caruso, 'Bonas' di "Avanti un altro"

di Redazione 06/08/2015

Stefano Bonolis, figlio del celebre presentatore romano Paolo Bonolis flirta con Paola Caruso, la Bonas di "Avanti un altro". Ad immortalarsi insieme è stato "Chi" La Caruso e Bonolis stanno trascorrendo le vacanze a Formentera. In realtà, tutta la famiglia Bonolis, da anni, d'estate si rilassa sulla splendida isola iberica. Paola e Stefano, nelle foto, appaiono complici e sorridenti. Lei è stata anche corteggiatrice a "Uomini e Donne" e, qualche tempo fa ha smentito la liaison con il noto nuotatore Luca Marin. Sarà vero amore tra Paola Caruso e Stefano Bonolis? Vedremo.

