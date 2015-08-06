Home Gossip Will Smith e Jada Pinkett: divorzio milionario, RadarOnline svela flop coppia

Will Smith e Jada Pinkett: divorzio milionario, RadarOnline svela flop coppia

di Redazione 06/08/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Will Smith e Jada Pinkett avrebbero deciso di separarsi dopo 17 anni di nozze e due figli avuti insieme. Sembra strano, ma anche quelle che sembrano coppie solide, a Hollywood, possono 'scoppiare' La notizia sul divorzio tra Will e Jada è stata diffusa dall'informatissimo sito RadarOnline, secondo cui la coppia si sarebbe già accordata riguardo alla divisione del patrimonio che ammonta a 240 milioni di dollari circa. Jada e Will annunceranno la fine della storia d'amore alla fine dell'estate. Certo, la decisione non farà sentire felici i figli Jaden (17 anni) e Willow (14 anni). RadarOnline sottolinea che Smith e la Pinkett non stanno più bene insieme. Molti ipotizzano che lui si sia preso una cotta per l'attrice Margot Robbie. Del resto, le notizie su un flirt tra Will e Margot circolavano anche anni fa. La coppia formata da Will Smith e Jada Pinkett è arrivata veramente al capolinea? Sembra proprio di no, almeno stando a un post pubblicato su Facebook nelle ultime ore dal 'principe di Bel Air'. Riportiamo il post: "Di solito, in circostanze normali, non rispondo alla follia (perché è contagiosa). Ma così tante persone mi hanno presentato le loro 'più sentite condoglianze' che ho pensato 'Ehi, posso essere altrettanto stupido. Jada e io non stiamo divorziando. Nel caso decidessi di divorziare, giuro ve lo dirò io stesso". Tutto quello che ha riportato RadarOnline, insomma, è solo frutto dell'invenzione giornalistica? Può darsi. La notizia della rottura tra Will e Jada, comunque sia, continua a tenere banco in questa calda estate 2015. Se ne parlerà di meno, probabilmente, quando la coppia smentirà pubblicamente i rumors sulla crisi coniugale.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp