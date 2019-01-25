Stefano Sala perfetto papà su Instagram ma Benedetta Mazza chiede scusa
di Redazione
25/01/2019
Una nuova love story nasce dopo il Grande Fratello Vip? Stefano Sala conquista i follower su Instagram in qualità di perfetto papà, Benedetta Mazza invece chiede scusa nelle IG Stories... A chi è diretto il messaggio?
Stefano Sala e Benedetta MazzaStefano Sala è stato uno dei protagonisti più discussi della terza edizione del Grande Fratello Vip. Il modello ha iniziato la sua avventura nella casa più spiata d'Italia fidanzato con la collega ucraina Dasha. La storia d'amore inizia a vacillare quando Stefano Sala si avvicina all'ex professoressa de L'Eredità Benedetta Mazza. I due ex gieffini hanno sempre dichiarato di essere solo amici, ma dopo l'annuncio di Stefano Sala single e lontano da Dasha l'attenzione si è spostata su Benedetta Mazza. Lei e Stefano Sala stanno insieme? Dopo un primo avvicinamento i due si sarebbero nuovamente sperati, a quanto pare le loro vite prevedono differenti priorità.
Stefano Sala perfetto papà su InstagramUn video pubblicato da Stefano Sala su Instagram ha conquistato i suoi fan e gli permette di guadagnare un nuovo primato. Dopo Stefano De Martino e il figlio Santiago, Stefano Sala è il nuovo papà perfetto su Instagram! L'ex protagonista del Grande Fratello Vip 3 ha pubblicato un IG Stories dove mostra dei disegni fatti dalla figlia e non solo. Il 25 gennaio 2019 il modello ha pubblicato un nuovo video in compagna della figlia. Stefano Sala e la piccola hanno deciso di trascorrere la giornata insieme saltando la scuola, dato che i compagnetti della piccola sono a casa con l'influenza. Nel frattempo, come sta trascorrendo le sue giornate Benedetta Mazza?
Benedetta Mazza chiede scusaNon è ben chiaro se l'amore tra Stefano Sala e Benedetta Mazza sia già sbocciato oppure no. I due sono nuovamente lontani, Sala insieme alla sua bambina e Benedetta Mazza a Milano. L'ex professoressa de L'Eredità nelle sua IG Stories ha pubblicato un messaggio che ha messo in allarme i fan: "Ragazzi sono stanca ed esaurita, scusami Gabri avevo letto male". Cosa sarà mai successo tra Benedetta Mazza e Gabriele Parpiglia? Chi ha preparato un nuovo scoop che la vede protagonista con Stefano Sala?
Articolo Precedente
Francesco Chiofalo contro Selvaggia Roma: "L'unica arma è l'indifferenza"
Articolo Successivo
Come usare l’olio per esaltare le proprie ricette
Redazione