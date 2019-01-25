Home Home Francesco Chiofalo contro Selvaggia Roma: "L'unica arma è l'indifferenza"

di Redazione 25/01/2019

Dopo alcuni giorni di assenza, Francesco Chiofalo torna a scrivere su Instagram. Il nuovo messaggio è diretto a Selvaggia Roma? L'ex coppia torna a scontrarsi sui social per via di alcune dichiarazioni rilasciate dall'influencer. Francesco Chiofalo tumore al cervello Francesco Chiofalo ha raccontato di avere un tumore al cervello il 23 dicembre del 2018 attraverso dei video caricati nelle IG Stories del suo profilo su Instagram. Il racconto dell'ex protagonista di Temptation Island però è privo di date, questo spiega solo di aver scoperto il tumore dopo un banale incidente. Chiofalo racconta di essersi recato in ospedale per farsi refertare non immaginando che il medico lo trattenesse per effettuare ulteriori controlli fino alla scoperta. I medici dopo una tac hanno diagnosticato a Francesco Chiofalo un tumore al cervello. L'intervento per la rimozione del tumore è stato effettuato il 9 gennaio del 2019 ma non è stato esente da bufera sul web e attacchi continui che Selvaggia Roma, sua ex fidanzata, ha subito dai follower. Selvaggia Roma: "Mi vergognavo" Selvaggia Roma è tornata a parlare di Francesco Chiofalo in occasione di un'intervista rilasciata a Spysee. L'influencer ha spiegato di esser venuta a conoscenza della malattia dell'ex fidanzato già un anno fa: "Perché oscurare le date delle lastre messe sui social? Perché fare tutto ciò? Per passare da vittima! Con le malattie non si gioca!". Le accuse di Selvaggia Roma però non finiscono qui. Oggetto dell'intervista rilasciata a Spysee anche la relazione con Francesco Chiofalo: "Mi vergognavo di stare con una persona che mi maltrattava. Più volte mi è stato consigliato di sporgere denuncia". Secondo quanto raccontato da Selvaggia Roma le forze dell'ordine sarebbero intervenute in più occasioni su richiesta della ragazza: "Non sono mai riuscita a denunciarlo e ho sempre preferito rimanere in silenzio. Avrei continuato così ma, le minacce subite in questi ultimi giorni mi hanno spinto a fare una volta per tutte chiarezza". Francesco Chiofalo contro Selvaggia Roma La risposta di Francesco Chiofalo non si è fatta attendere sui social. Il personal trainer, che attualmente sta seguendo un percorso riabilitativo in una clinica privata, in un messaggio pubblicato nelle IG Stories scrive: "Di fronte alle cattiverie e le bugie di persone che godono delle disgrazie altrui... L'unica arma è l'indifferenza".

