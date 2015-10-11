Home Spettacoli "Suburra", Noir Metropolitano di Sollima: Corruzione e Malaffare a Roma

di Redazione 11/10/2015

Stefano Sollima ha diretto un film decisamente attuale, "Suburra", che narra diversi mali di Roma, città splendida ma costellata da corruzione, malaffare, persone avide, prostituzione e delinquenza Sollima e il cast di "Suburra", nei giorni scorsi, hanno parlato della pellicola che uscirà nei cinema il prossimo 14 ottobre. La pellicola è più che mai confacente a quello che è accaduto negli ultimi mesi a Roma, nonché agli avvenimenti delle ultime settimane, che hanno portato il sindaco della 'città eterna', Ignazio Marino, a dimettersi. La lavorazione di "Suburra" è iniziata prima dell'emersione dello scandalo Mafia Capitale e dei suoi 'corollari', quindi lo potremmo definire un film profetico. La pellicola diretta da Sollima è stata presentata nei giorni scorsi a Roma. Presente, ovviamente, il regista e gran parte del cast. Protagonisti di "Suburra" attori del calibro di Pierfrancesco Favino, Claudio Amendola, Greta Scarano ed Elio Germano. "Suburra" sottolinea la corruzione dilagante a Roma, ma anche in Italia e nel mondo. Sollima ha voluto rammentare in chiave cinematografica che i problemi del mondo sono dovuti anche, e soprattutto, da loschi personaggi che farebbero qualsiasi cosa per denaro. Su "Suburra" il regista ha detto: "Abbiamo iniziato a lavorare al progetto 3 anni fa e credo sia attuale proprio in virtù del genere che abbiamo scelto, che lo rende un racconto più allegorico che realistico. Per questo ci si ritrova oggi così come tra vent'anni, perché è un racconto sul potere che può funzionare sempre". Tutti pronti, dunque, ad andare al cinema per vedere "Suburra", un noir metropolitano firmato da Stefano Sollima.

