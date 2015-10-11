Home Home ALESSIO BERNABEI FIRMA CONTRATTO CON WARNER MUSIC: PRIMO DISCO NEL 2016

di Redazione 11/10/2015

I Dear Jack, come tutti sapranno, sono rimasti orfani del leader Alessio Bernabei, che ha scelto di intraprendere la carriera solista. L'addio del cantautore di Tarquinia ha gettato nello sconforto le fan della band, ma pian piano si stanno riprendendo E' decisamente un bel momento per Bernabei, visto che la Warner Music si è fidata di lui. Nelle ultime ore Alessio ha postato una foto che lo ritrae mentre stringe la mano al presidente della Warner Music. Ebbene sì, il buon Alessio è riuscito a firmare un contratto che lo lega alla celebre casa discografica per 3 anni. Le sue fan saranno al settimo cielo! "Sono lieto di entrare a far parte di questa grande famiglia, grazie per aver scelto me", ha scritto Alessio su Fb, successivamente alla firma del contratto. Nuovi impegni, ora, si profilano per l'ex leader dei Dear Jack, che dalla prossima settimana inizierà a lavorare sul nuovo disco che, probabilmente, uscirà nel 2016. Il contratto firmato con la Warner Music obbliga Bernabei a realizzare 3 dischi in studio. Tempi di duro lavoro, dunque, si prospettano per il giovane cantante che, 3 anni fa, fondò un gruppo a cui deve, comunque, riconoscenza perché gli ha permesso di farsi conoscere e apprezzare. I Dear Jack, comunque, non sono rimasti con le mani in mano e cercano di fare bene anche senza Alessio. Intanto è già stato scelto il successore del cantante di Tarquinia, Leiner Riflessi, un nome nuovo e forse da molti non conosciuto. Gli 'orfani' di Alessio hanno detto riguardo a Riflessi: "Ci siamo trovati subito in sintonia".

