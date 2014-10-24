"Born to be blue", Ethan Hawke interpreta Chet Baker

Il regista e sceneggiatore Robert Budreau ha deciso di narrare in un film, "Born to be blue" la vita sfrenata e il genio del celebre trombettista Chet Baker.

A vestire i panni dell'artista è l'attore Ethan Hawke, protagonista anche di altre pellicole recentemente approdate in Italia.

Chesney Henry 'Chet' Baker Jr., classe 1929, era figlio di un chitarrista e sin a piccolo iniziò a studiare musica. Il bimbo iniziò subito a mostrare il suo talento e la sua intuitività: era in grado di decifrare una melodia pur non sapendo leggere.

Il famoso trombettista non riuscì mai a sconfiggere i demoni della droga: morì ad Amsterdam cadendo dalla finestra di un hotel.