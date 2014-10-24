Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

"Born to be blue", Ethan Hawke interpreta Chet Baker

Redazione Avatar

di Redazione

24/10/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Il regista e sceneggiatore Robert Budreau ha deciso di narrare in un film, "Born to be blue" la vita sfrenata e il genio del celebre trombettista Chet Baker.

A vestire i panni dell'artista è l'attore Ethan Hawke, protagonista anche di altre pellicole recentemente approdate in Italia.

Chesney Henry 'Chet' Baker Jr., classe 1929, era figlio di un chitarrista e sin a piccolo iniziò a studiare musica. Il bimbo iniziò subito a mostrare il suo talento e la sua intuitività: era in grado di decifrare una melodia pur non sapendo leggere.

Il famoso trombettista non riuscì mai a sconfiggere i demoni della droga: morì ad Amsterdam cadendo dalla finestra di un hotel.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Suor Cristina canta "Like a Virgin", Madonna scrive su Facebook: "Like A Virgin? #bitinghard"

Articolo Successivo

Tennessee, bimbo riesce ad entrare in macchinetta dei peluche

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018