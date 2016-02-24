Loading...

Talco Johnson &amp; Johnson Provoca Cancro: Famiglia Jacqueline Fox Risarcita

24/02/2016

Ha un buon profumo ed è utilizzato da milioni di persone in tutto il mondo. Il talco Johnson & Johnson fa parte della vita di tantissime famiglie e la notizia diffusa nelle ultime ore non può non sconcertare. La polvere profumata provoca il tumore

  Il colosso Johnson & Johnson è stato condannato da una corte del Missouri a versare alla famiglia di una donna morta per un cancro ovarico la bellezza di 72 milioni di dollari, a titolo di risarcimento. I giudici hanno condannato l'azienda in quanto non avrebbe informato dei rischi derivanti dall'utilizzo dei suoi prodotti. La donna deceduta avrebbe usato per molti anni Shower to Shower e Baby Powder, due prodotti contenenti talco. Nonostante le svariate cause intentate contro Johnson & Johnson non era mai stata emessa una sentenza di condanna. Adesso è arrivata e l'azienda dovrà sborsare un bel po' di denaro. La 62enne Jacqueline Fox è morta qualche mese fa per un cancro alle ovaie diagnosticato nel 2012. La donna rivelò di aver usato prodotti per l'igiene intima Johnson & Johnson per 35 anni. Il legale della Fox ha reso noto che la società "sapeva fin dagli anni '80 del rischio ed ha preferito mentire ai consumatori e alle agenzie di vigilanza". Insomma, Johnson & Johnson avrebbe assunto un comportamento spietato e disumano pur di lucrare. E' aberrante mettere a rischio la vita di milioni di persone per speculare. La multinazionale è dispiaciuta per la morte della signora Fox ma ribadisce che il talco è sicuro e che non sussistono prove scientifiche sulla correlazione tra borotalco e tumore. Carol Goodrich, portavoce della Johnson & Johnson, ha dichiarato:
"L'azienda non ha responsabilità più grande che la salute e la sicurezza dei consumatori, e siamo delusi dell'esito del processo. Siamo vicini alla famiglia Fox ma crediamo fermamente che decenni di prove scientifiche supportano il fatto che il talco è sicuro".
E voi, userete ancora i prodotti Johnson & Johnson?
