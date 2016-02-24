Talco Johnson &amp; Johnson Provoca Cancro: Famiglia Jacqueline Fox Risarcita

Ha un buon profumo ed è utilizzato da milioni di persone in tutto il mondo. Il talco Johnson & Johnson fa parte della vita di tantissime famiglie e la notizia diffusa nelle ultime ore non può non sconcertare. La polvere profumata provoca il tumore

"L'azienda non ha responsabilità più grande che la salute e la sicurezza dei consumatori, e siamo delusi dell'esito del processo. Siamo vicini alla famiglia Fox ma crediamo fermamente che decenni di prove scientifiche supportano il fatto che il talco è sicuro".

Il colosso Johnson & Johnson è stato condannato da una corte del Missouri a versare alla famiglia di una donna morta per unla bellezza di 72 milioni di dollari, a titolo di risarcimento. I giudici hanno condannato l'azienda in quanto non avrebbe informato deiderivanti dall'utilizzo dei suoi prodotti. La donna deceduta avrebbe usato per molti anni Shower to Shower e Baby Powder, due prodotti contenenti talco. Nonostante le svariate cause intentate contro Johnson & Johnson non era mai stata emessa una sentenza di condanna. Adesso è arrivata e l'azienda dovrà sborsare un bel po' di denaro. La 62enneè morta qualche mese fa per un cancro alle ovaie diagnosticato nel 2012. La donna rivelò di aver usato prodotti per l'igiene intima Johnson & Johnson per 35 anni. Il legale della Fox ha reso noto che la società "sapeva fin dagli anni '80 del rischio ed ha preferito mentire ai consumatori e alle agenzie di vigilanza". Insomma, Johnson & Johnson avrebbe assunto un comportamento spietato e disumano pur di lucrare. E' aberrante mettere a rischio la vita di milioni di persone per speculare. Laè dispiaciuta per la morte della signora Fox ma ribadisce che il talco è sicuro e che non sussistono prove scientifiche sulla correlazione tra borotalco e tumore., portavoce della Johnson & Johnson, ha dichiarato:E voi, userete ancora i prodotti Johnson & Johnson?