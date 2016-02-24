Roma, Canile Ex Poverello Sgomberato: che fine Faranno i Cani?

Momenti di tensione, oggi, al canile ex Poverello di Roma, sulla via del Mare. Le forze dell'ordine sono arrivate per portare via gli animali, visto che lo scorso 31 gennaio la proroga è scaduta

"E' gravissimo quello che sta succedendo in queste ore nel rifugio Vitinia Ex Poverello, dove sono sgombrati dei cani da parte delle Forze di Polizia e non si riesce a sapere in quali strutture private e non bene identificate saranno portati, visto che gli agenti si rifiutano di dare qualsiasi informazione al riguardo. Si tratta di un vero e proprio abuso di potere perché i 19 cani erano in una proprietà privata e c'erano già cittadini con i moduli pronti ad adottarli. Tra l'altro non abbiamo mai avuto il piacere di avere lo stesso spiegamento di Forze di Polizia davanti agli uffici postali dove rapinano gli anziani o davanti alle scuole o nei quartieri più difficili della città, come il Pigneto, dove gli spacciatori agiscono indisturbati di giorno e di notte. Il Governo della città preferisce esercitare prove muscolari nei confronti dei più deboli e lasciare campo libero all'esercizio dell'illegalità. Vergogna!".

E' stato deciso dal Comune, dunque, di portare via i cani ospitati nella struttura di, dopo numerosi bandi assegnati e, successivamente, revocati. A gestire il canile erano molti volontari che, adesso, rischiano di restare senza lavoro. Tempo fa, Raffaele Cantone si era opposto a un nuovo affidamento della gestione ai volontari di, e per questo, oggi, le forze dell'ordine si sono presentate dinanzi alla struttura per prelevare gli animali. Molti dipendenti della struttura, adesso, tempo di restare. Le forze dell'ordine non ha fornito informazioni riguardo ai luoghi dove saranno portati gli animali prelevati dal canile Ex Poverello. A sottolinearlo è stata(Sel):L'episodio di oggi è stato stigmatizzato anche da, presidente di, che pretende di conoscere il posto dove sono stati portati i cani.