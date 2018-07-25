Home Gossip Tale e Quale show Francesco Monte, la verità sul GF Vip

Tale e Quale show Francesco Monte, la verità sul GF Vip

di Redazione 25/07/2018

Il mondo dello spettacolo è davvero molto vasto, ma cosa vorrà fare Francesco Monte da grande? In questi ultimi giorni si è parlato spesso del provino fatto a Tale e Quale show Francesco Monte, ma ecco che arriva anche la verità sul GF Vip. Francesco Monte single o fidanzato? In queste ultime settimane Francesco Monte è stato spesso protagonista del mondo del gossip italiano. Dopo la relazione con Paola Di Benedetto e alcuni flirt, ecco che l'ex tronista viene affiancato a Sara Affi Fella, reduce del percorso fatto a Uomini e Donne, oltre che la fine della storia d'amore con Luigi Mastroianni. Francesco Monte sigle o fidanzato senza ombra di dubbio è una delle curiosità che cattura l'attenzione dei fan, insieme ad un'altra cosa: qual è il lavoro di Francesco Monte? "Insegui i tuoi sogni" Che Francesco Monte fosse incerto sul suo futuro... Era cosa ben nota! Se ben ricordate, Cecilia Rodriguez nel momento in cui ha lasciato l'ex tronista in diretta al Grande Fratello Vip ha recitato testuali parole: "Insegui i tuoi sogni". Francesco Monte potrebbe aver preso alla lettera il tutto, ma sembra essere davvero molto confuso a riguardo. Qual è la verità circa il provino fatto a Tale e Quale show? Francesco Monte Grande Fratello Vip? Nel corso di queste ultime ore, inoltre, si sta discutendo la possibilità di vedere Francesco Monte nel cast del Grande Fratello Vip 3. L'ex tronista tra Tale e Quale show e il GF Vip cosa ha scelto? A chiarire tutto sarebbe stato TV Blog: "Francesco non è stato scartato da Tale e Quale Show, ma semplicemente, prima che si arrivasse ad una scelta definitiva, ha lui stesso ritirato la sua candidatura. Forse dentro di se aveva il dubbio di andare verso altri lidi televisivi, tanto per citarne uno: il Grande Fratello Vip".

