Temptation Island 2018 frasi divertenti, Lara Instagram

di Redazione 26/07/2018

"Anche oggi smettiamo di parlare di Temptation Island 2018 domani...". Il reality che mette a dura prova i sentimenti quest'anno sembra esser riuscito a battere ogni record. Lara Instagram è già un personaggio cult, ma quali sono le Temtation Island frasi divertenti? Temptation Island coppie Temptation Island coppie 2018 sembra essere destinata a diventare l'edizione che tutti ricorderemo... I personaggi di punta, senza ombra di dubbio, sono tutti. Le storie de protagonisti raccontano l'evoluzione di una coppia ai tempi del web. Valentina follemente innamorata tanto da perdonare Oronzo, forse troppe volte, forse per paura di qualcosa di nuovo. Giada donna/imprenditrice, forte ed estremamente sicura di se, fidanzata con Francesco che sembra essersi gasato troppo. Ida e Riccardo alla ricerca di un equilibrio. Andrea che forse ha bisogno di scappare da una relazione che gli sta stretta, recando troppo sofferenze a Raffaela. Martina e Giampaolo, Lara e Michael.. Tutta un'altra storia. "Lo smonto come un mobile dell'Ikea" Come abbiamo potuto notare in questi giorni sui social, sono diverse le frasi divertenti estrapolate dal contesto di Temptation Island 2018. Lo scorso anno la frase cult era quella di Sara Affi Fella: "Sto scostumato"; adesso c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Lara, durante la visione di un filmato che vede come protagonista il suo fidanzato Michael, esordisce dicendo: "Lo smonto come un mobile dell'Ikea". Nel corso dell'ultima puntata la nuova frase è stata: "Ti apro come la verza"; "Hai un criceto nel cervello?"; "E da dove li esco 4000 euro? Dal cu....?" riferito a un possibile intervento ai denti. Temptation Island 2018 anticipazioni Nel corso della quarta puntata potremmo assistere a numerosi colpi di scena. Cosa succederà tra Giada e Francesco durante il falò? Martina deciderà di lasciare Giampaolo per intraprendere una nuova relazione con Andrew? Soprattutto, c'è stato il fantomatico bacio tra Martina e il tentatore? Infine, cos'ha architettato Lara per vendicarsi di Michael?

