Temptation Island Vip, Stefano Bettarini fidanzata nel cast?

di Redazione 25/07/2018

I riflettori si accendo su Temptation Island Vip e il suo cast... L'anticipazione, come sempre, arriva da Gabriele Parpiglia e il settimanale Chi. Stefano Bettarini fidanzata nel cast? Temptation Island 2018 L'edizione di Temptation Island 2018 non è ancora terminata, che i riflettori sono già accesi sull'edizione Vip del reality! In questi giorni, come abbiamo avuto modo di vedere, le coppie del programma stanno vivendo dei momenti di alta tensione. Ida e Riccardo, dopo varie gelosie, hanno deciso di lasciare il programma insieme e provare a vivere lo loro storia in modo più intenso. "Sempre tuo, sempre mia", queste sono state le parole di Riccardo Guarnieri. Valentina ha deciso di dare una nuova possibilità a Oronzo, Raffaela ha il cuore a pezzi per cola di Andrea, Lara ha tutte le intenzioni di farla pagare a Michael... Martina sta per cedere al tentatore Andrew, mentre il pubblico resta in attesa del falò di confronto tra Giada e Francesco. Simona Ventura pronta per un nuovo show Simona Ventura è tornata in tv dopo la sua partecipazione all'Isola dei Famosi. Qualche mese fa, inoltre, abbiamo avuto modo di vederla anche come giudice all'interno del talent show Amici di Maria De Filippi... Una partecipazione che ha suggellato il suo rapporto lavorativo con Queen Mary, infatti, non a caso, a settembre Simona Ventura sarà alla conduzione di Temptation Island Vip. Il settimanale Chi, pronto e sempre sul pezzo, ha già annunciato quali saranno le prime due coppie che si metteranno in gioco. Stefano Bettarini nel cast? Ieri nella pagina Gabriele Parpiglia Instagram ufficiale, è arrivato l'annuncio che tutti aspettavano: Stefano Bettarini e fidanzata nel cast di Temptation Island Vip. L'ex calciatore ha deciso di mettersi in gioco insieme alla compagna Nicoletta Larini. Gabriele Parpiglia sui social scrive: "Sarà divertente vedere il falò di confronto tra Bettarini e la Ventura mentre lui osserva la sua attuale fidanzata corteggiata da tentatori famosi... e viceversa!". Nel cast, inoltre e con grande sorpresa, troveremo anche Valeria Marini e il suo attuale compagno Patrick Baldassarri.

