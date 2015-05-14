Home Gossip Tania Cagnotto annuncia: “Mi sposerò con Stefano dopo le Olimpiadi”

di Redazione 14/05/2015

Tania Cagnotto, la 29enne campionessa tuffatrice bolzanina, considerata dagli esperti, come la tuffatrice azzurra più forte di tutti i tempi, intervistata dal settimanale “Chi”, ha annunciato che si sposerà col suo fidanzato Stefano Parolin, commercialista e skipper di 32 anni. Ma attenzione, le nozze avverranno solo dopo le Olimpiadi, a settembre; al momento infatti la Cagnotto è completamente concentrata sulla preparazione per i giochi olimpici che si terranno la prossima estate a Rio e che forse saranno l'ultima Olimpiade e quindi l'ultima occasione per Tania di conquistare la sola medaglia prestigiosa, che al momento manca al suo palmares. La Cagnotto ha quindi confessato di aver ricevuto la proposta dal fidanzato a Venezia, con tanto di anello e che le nozze, molto probabilmente si celebreranno all'Isola d'Elba, il luogo dove i futuri sposi si sono conosciuti; mentre quanto all'abito la sposa ha anticipato: “L'abito non sarà quello classico … vorrei un vestito corto davanti, lungo dietro e con la schiena scoperta!” I nostri migliori auguri ai futuri sposi! Michela Galli

