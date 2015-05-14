Energie rinnovabili: Italia fa progressi, aumentano impianti

Buone notizie sul fronte delle energie rinnovabili. Legambiente ha dichiarato che in Italia sono aumentati notevolmente, nell'arco di un decennio, gli impianti da fonti rinnovabili. In soldoni, in ogni comune italiano è stata creata almeno una fonte di energia 'green'.

Questa tendenza on può può che rallegrare tutti gli italiani, visto che le rinnovabili fanno bene all'ambiente e all'occupazione. Legambiente ha ricordato che l'anno scorso le rinnovabili, in Italia, hanno permesso di appagare il 38,2% dei consumi elettrici totali.

Soffermadosi sulle rinnovabili, l'Istat sottolineò in un suo rapporto: “Lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili rappresenta un obiettivo di importanza primaria delle politiche energetiche e ambientali nazionali ed europee, in special modo della Strategia europea per la promozione di un crescita economica sostenibile".