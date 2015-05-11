Loading...

Checco Zalone: impiegato trasferito in Norvegia nel nuovo film

Redazione Avatar

di Redazione

11/05/2015

TITOLO

Checco Zalone tornerà nel 2016 con un nuovo film ambientato in zone diverse, come la Puglia, la Sardegna e, addirittura la Norvegia. Il titolo, per ora, è top secret.

Riguardo alla sua ultima 'fatica', il comico barese ha asserito: "Il tema del mio prossimo film è un uomo, che sono sempre io, Checco, l'ultimo fortunato che ha il posto pubblico fisso, inamovibile, finché arriva la riforma e viene messo in mobilità. Racconto l'odissea di quest'uomo che pur di non lasciare il suo posto fisso è disposto ad andare sino in Norvegia. Da un ufficio a tre metri da casa affronta un cambio radicale di vita che lo porterà in una cultura totalmente diversa da quella italiana, fatta di gente virtuosa, civile, efficiente, dove il welfare è molto forte. Però sono tutti depressi. E si uccidono. Perché? Lo scoprirete vedendo il film...".

Zalone è intento, attualmente, a scrivere diversi brani per la pellicola: "Per ora ne ho ho solo una in inglese un po' maccheronico e un'altra che vorrei fare come un pezzo di Adriano Celentano, 'La prima repubblica non si scorda mai'. E' così che nasco, volevo fare il cantautore e scrivere cose d'amore, ma erano veramente brutte, allora per ovviare a questo durante le serate dicevo una idiozia al microfono e funzionava molto di più. Ma dentro di me volevo essere un De Gregori".

Chissà se il nuovo film di Checco riscuoterà un successo analogo a "Sole a catinelle"?. Gli ingredienti ci sono.

