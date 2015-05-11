Checco Zalone: impiegato trasferito in Norvegia nel nuovo film

Checco Zalone tornerà nel 2016 con un nuovo film ambientato in zone diverse, come la Puglia, la Sardegna e, addirittura la Norvegia. Il titolo, per ora, è top secret.

Riguardo alla sua ultima 'fatica', il comico barese ha asserito: "Il tema del mio prossimo film è un uomo, che sono sempre io, Checco, l'ultimo fortunato che ha il posto pubblico fisso, inamovibile, finché arriva la riforma e viene messo in mobilità. Racconto l'odissea di quest'uomo che pur di non lasciare il suo posto fisso è disposto ad andare sino in Norvegia. Da un ufficio a tre metri da casa affronta un cambio radicale di vita che lo porterà in una cultura totalmente diversa da quella italiana, fatta di gente virtuosa, civile, efficiente, dove il welfare è molto forte. Però sono tutti depressi. E si uccidono. Perché? Lo scoprirete vedendo il film...".

Zalone è intento, attualmente, a scrivere diversi brani per la pellicola: "Per ora ne ho ho solo una in inglese un po' maccheronico e un'altra che vorrei fare come un pezzo di Adriano Celentano, 'La prima repubblica non si scorda mai'. E' così che nasco, volevo fare il cantautore e scrivere cose d'amore, ma erano veramente brutte, allora per ovviare a questo durante le serate dicevo una idiozia al microfono e funzionava molto di più. Ma dentro di me volevo essere un De Gregori".

Chissà se il nuovo film di Checco riscuoterà un successo analogo a "Sole a catinelle"?. Gli ingredienti ci sono.