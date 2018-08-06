Temptation Island 2018, Martina e Andrew stanno insieme?
di Redazione
06/08/2018
Lara e Gordon insieme a IbizaQuesto fine settimana Lara e Martina hanno deciso di trascorrere parte delle loro vacanze a Ibiza dove, già da qualche giorno, si trova anche il tentatore Andrew. Dopo l'annuncio fatto da Gordon Istangram, il volo a Ibiza... Lo Youtuber, che parla al cuore delle donne, è riuscito a trovare le due ragazze protagoniste di Temptation Island. Inevitabilmente il mondo del gossip ha acceso i suoi riflettori su Lara e Gordon insieme a Ibiza. Tra i due ragazzi c'è davvero tanto feeling... Che sia la volta buona che lo Youtuber si trovi una fidanzata?
Martina e Andrew stanno insieme?La notizia clou, come potete immaginare, riguarda proprio Martina e Andrew. Il tentatore in pochissimo tempo ha conquistato il pubblico femminile di Temptetion Island 2018. Il tentatore e la fidanzata di Giampaolo in questi giorni si trovano insieme a Ibiza, una conferma che arriva proprio dalle IG Stories di Gordon che raccontano una serata trascorsa all'interno di un locale. La domanda che sorge spontanea è la seguente: Martina e Andrew stanno insieme? La conferma di tale gossip, però, può arrivare solo stasera dopo la messa in onda dell'ultima puntata di Temptation Island.
"Chi sà tutto non dice nulla"Come potete immaginare la risposta di Giampaolo non si è fatta attendere sui social. Martina e Andrew attualmente si trovano insieme a Ibiza, ma come avrà reagito il ragazzo dopo la dichiarazione "Patata mi vuoi sposare" ? Giampaolo ha pubblicato il suo pensiero/risposta sui social: "Chi sà tutto non dice nulla, chi non sà nulla dice tutto… Spero vivamente che stà storia del karma sia vera".
Redazione
