Giorgio Alfieri torna a Uomini e Donne?
di Redazione
03/08/2018
L’ex tronista, prima di diventare protagonista del programma ideato e condotto da Maria De Filippi, ha partecipato al reality Campioni-Il Sogno: ma è vero che torna a UeD?
Giorgio Alfieri nuovo tronista 2019?Dopo un periodo molto difficile dal punto di vista economico e sentimentale, Giorgio Alfieri potrebbe riemergere dall’oblio proprio grazie a Queen Mary, ovvero partecipando nuovamente a Uomini e Donne. Negli ultimi giorni è circolata sul web la news che l’ex calciatore del Cervia ed ex tronista avesse lanciato un appello a Maria De Filippi in modo da ritornare nel programma che nel 2006 lo portò all’apice del successo. Peccato che è arrivata direttamente la smentita ufficiale da parte del diretto interessato. Ha spiegato su Instagram che giornali e blog hanno completamente inventato il presunto appello pubblico alla moglie di Maurizio Costanzo per tornare sul trono. Ringrazia per l’interessamento, però i titoli usati sono serviti solamente per attirare i lettori e vendere i giornali. Intanto, ha i numeri diretti della Fascino e non ha bisogno di fare appelli pubblici, in quanto può parlare direttamente con le persone addette. Semplicemente, avrebbe risposto a una domanda, ovvero se gli mancava il periodo a Uomini e Donne. La sua risposta esatta è la seguente: “Ovvio, dopo un periodo molto difficile ci metterei la firma per rivivere certi momenti di emozione e spensieratezza”. Tutto molto diverso da come è stato descritto sui giornali di gossip.
Cosa è successo veramente a Giorgio AlfieriUna cosa, però, è veritiera: la voglia di tornare a lavorare. Per vari motivi, tra cui la leggerezza e la negligenza della gioventù, l’ex tronista ha affidato i suoi risparmi a persone sbagliate, oltre che avere problemi con le tasse. Per 10 anni era al fianco di Roberto Cenci a Mediaset come assistente alla regia, ma che oggi purtroppo non può più fare, almeno momentaneamente. Dal punto di vista personale, Giorgio Alfieri nel 2006 aveva trovato nella sua scelta Martina Luciani la madre di Asia, figlia nata dal loro amore nel 2008, che però ora è finito. Con maturità e saggezza, i due si vogliono bene e vanno d’accordo per amore della loro bambina. Il rispetto reciproco è stato sottolineato più volte dall’ex tronista mediante vari post Instagram. In uno in particolare, ringrazia la sua ex per avergli dato la possibilità di vivere con sua figlia e di svolgere l’arduo compito di padre, nonostante la separazione. Alfieri si impegna da tempo per le coppie separate sottolineando l’importanza del rapporto genitori-figli. Soprattutto da parte di molte mamme separate, che per vendetta, rabbia o rancore impediscono o intralciano questi rapporti, senza pensare che a rimetterci sono proprio i loro bambini.
Giorgio Alfieri, curiosità sui suoi LabradorGiorgio Alfieri è innamoratissimo di sua figlia Asia, ma anche dei cani. Possiede tre cani Labrador di nome Ciccio, Elvira e Tyson, che però sembra tenere un po’ nascosti ai riflettori, visto che non appaiono nei vari profili social dell’ex tronista. Sicuramente, un cucciolo di Labrador può cambiare la vita, ma averne addirittura tre può sembrare impegnativo. Eppure, se anche una persona come Giorgio Alfieri può adottare 3 Labrador Retriever, vuol dire che ogni cane è esattamente come un uomo. Prova sensazioni, ha una sua sensibilità, prova dolore e sofferenza, oltre a varie emozioni come paura e felicità. E anche tristezza. Dipende tutto dall’amore ricevuto, dalla relazione tra padrone e animale e dall’ambiente in cui si vive. Meglio non adottare un amico a quattro zampe se si pensa che sia solo un accessorio da sfoggiare la mattina presto e la sera, specialmente un labrador chocolate, nero o giallo in quanto ha bisogno vitale di una compagnia.
