Home Home Temptation Island 2018, Paolo Crivellin e Angela Caliosi nel cast?

Temptation Island 2018, Paolo Crivellin e Angela Caliosi nel cast?

di Redazione 27/02/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Questa prima parte dell'anno per le redazioni di Mediaset sono incentrate sugli allestimenti dei programmi che verranno in estate. A quanto pare sarebbero state già aperte le selezioni per Temptation Island 2018... Paolo Crivellin e Angela caloisi nel cast? Paolo Crivellin la scelta Dopo settimane di indecisioni e un ultimatum ufficiale di Maria De Filippi, finalmente Paolo Crivellin ha fatto la sua scelta abbandonando il programma insieme la corteggiatrice Angela Caloisi. Le prime settimane di storia d'amore tra due ragazzi sembrano procedere a gonfie vele, mostrandosi sui social l'uno innamorato dell'altra. In questo frangente sia Paolo Crivellin e Angela Caloisi stanno vivendo un periodo particolare per quanto riguarda il lavoro il quale sta ponendo la loro attenzione su un qualcosa che riguarda l'estate 2018. Uomini e Donne e Temptation Island: il cast L'edizione 2017 di Temptation Island si è rivelata particolarmente animata. Delle coppie che hanno partecipato in occasione al reality che mette a dura prova i sentimenti, sono davvero poche quelle attualmente vivono la loro storia d'amore. Selvaggia Roma ha lasciato il suo lenticchio, ovvero Francesco Chiofalo, mentre Sara Affi Fella come noto a tutti è diventata una delle nuove troniste di Uomini e Donne. Conclusa questa seconda fase però del programma di Maria De Filippi dedicato all'amore, ecco che potremmo già sapere quali sono le coppie che faranno parte del cast Temptation Island 2018. Paolo Crivellin e Angela li ho sia Temptation Island 2018? Secondo alcuni rumors e sembrerebbe che Paolo Crivellin e Angela Caliosi siamo stati contattati dalla redazione di Temptation Island 2018 al fine di scoprire se questi possono o meno fare parte del cast. A chiarire il tutto, circa loro impegni estivi, è stato l'ex tronista in occasione di un'intervista rilasciata al settimanale di gossip Nuovo TV. Secondo quanto dichiarato da Paolo Crivellin sembrerebbe che sia lui che la fidanzata abbiamo deciso di non accettare nessuna proposta che riguardi la partecipazione a Temptation Island: "Angela non vuole sentirne parlare, già solo l'idea la terrorizza".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp