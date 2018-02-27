Home Gossip Francesco Monte e Cecilia Rodriguez sono tornati insieme?

Francesco Monte e Cecilia Rodriguez sono tornati insieme?

di Redazione 27/02/2018

Praticamente le prime settimane successive L'Isola dei Famosi non sono state semplici, soprattutto se consideriamo il fatto che è stato nuovamente coinvolto in un nuovo gossip insieme alla sua ex fidanzata. Francesco Monte e Cecilia Rodriguez sono tornati insieme? Cecilia Rodriguez dopo il Grande Fratello vip Come è noto a tutti Cecilia Rodriguez dopo Grande Fratello Vip ha deciso di andare a convivere a Milano insieme al suo attuale fidanzato Ignazio Moser. La coppia sembra essere tranquilla ma sempre sull'orlo di una crisi, almeno secondo quanto dichiarato dal quindi magazine di gossip. Al centro dei loro ipotetici litigi ci sarebbe sempre Francesco Monte, che dopo l'addio all'Isola dei Famosi 2018 si è addirittura guadagnato un tapiro da parte di Striscia la Notizia. Francesco Monte e Cecilia Rodriguez il bacio In questi giorni Francesco Monte e Cecilia Rodriguez, come abbiamo appena annunciato, sono stati nuovamente travolti dal gossip. Secondo alcuni rumors sembrerebbe infatti che tra Francesco Monte e Cecilia Rodriguez ci sia stato anche un bacio in occasione del loro chiarimento dopo il Grande Fratello Vip... Sarà vero? Mentre si attende la conferma di questa notizia la sorella di Belen però vorrebbe mettere su famiglia insieme al fidanzato Ignazio Moser. Cecilia Rodriguez incinta: la nuova vita insieme Ignazio Moser? Nel corso di queste ultime settimane Cecilia e Ignazio Moser hanno avuto modo di raccontare la loro relazione ai settimanali gossip. In particolar modo Ignazio Moser avrebbe cercato di eliminare tutti i vari rumors che lo vedono coinvolto in un'ipotetica crisi con la fidanzata Cecilia Rodriguez. L'ex gieffina Infatti ha raccontato di essere sempre stata a conoscenza dei messaggi degli incontri avvenuti tra Cecilia e Francesco Monte, affermando che tra i due non è mai successo nulla. In questi giorni però si è avanzata anche l'ipotesi secondo cui Cecilia Rodriguez potesse essere incinta di Ignazio Moser... La notizia non è mai stata confermata ma i due ragazzi non leggono la possibilità di poter diventare genitori entro 2018.

