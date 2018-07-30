Home Home Temptation Island 2018 puntata, weekend con i tentatori e tradimenti

Temptation Island 2018 puntata, weekend con i tentatori e tradimenti

di Redazione 30/07/2018

Mancano poche ora alla messa in monda di Temptation Island 2018 puntata del lunedì. Stasera avremo modo di vedere i weekend con i tentatori e/o eventuali tradimenti. Al centro dell'attenzione restano Lara, Martina e Raffaela, cosa succederà in occasione della nuova puntata? Lara e Michael: "Ti apro come una verza" Nel corso di queste settimane abbiamo avuto modo di conoscere i protagonisti di Temptation Island, i quali si sono rivelati una vera e propria sorpresa per il trash e non solo... Una delle coppie che più ha stuzzicato l'interesse di tutti è quella formata da Lara e Michael. La ragazza ha già conquistato i social grazie a frasi come "Ti apro come una verza", "Lo smonto come un mobile dell'Ikea", ecc.. Insieme a Lara e Micheal, i maggiori protagonisti di Temptation Island 2018 sono Oronzo e Valentina, che hanno lasciato il programma insieme, oltre che il triangolo Martina, il tentatore Andrew e il fidanzato Giampaolo. Temptation Island 2018 anticipazioni Quest'ultima settimana è stata ricca di Temptation Island 2018 anticipazioni. Ida e Riccardo hanno lasciato insieme il programma, contro ogni previsione. La dama e il cavaliere, a quanto pare, sono riusciti davvero a trovare un punto di incontro e iniziare. Quasi la stessa cosa è successa per Oronzo e Valentina, la ragazza ha deciso nuovamente di perdonare il fidanzato che questa volta sembrava visibilmente pentito e innamorato della sua donna. La domanda cult però è la seguente: Raffaela perdonerà Andrea, come Valentina ha fatto con Oronzo? Il fidanzato della giovane napoletana sembra essersi spinto un po' troppo oltre ma voci di corridoio, come postato anche dall'opinionista Biagio D'Anelli, sembrerebbe che Raffaela e Andrea abbiano lasciato insieme Temptation Island 2018... Ricordiamo che l'ex gieffino al momento non ha "sbagliato" nessuna delle sue previsioni (Valentina e Oronzo ne sono l'esempio perfetto ndr). Martina, il tentatore Andrew e il fidanzato Giampaolo Come abbiamo spiegato poc'anzi, al centro dell'attenzione troviamo anche Martina, il tentatore Andrew e il fidanzato Giampaolo. Le Temptation Island 2018 anticipazioni parlano di un possibile bacio di Martina e Andrew, che ha già animato gli animi del popolo del web e delle femministe fan di Andrew. Le rivelazioni però non finiscono qui... In attesa di vedere il confronto tra Giada e Francesco, sta per arrivare anche il falò di confronto tra Lara e Michael. Osservando i vari profili instagram, dato il rapporto con i propri cagnolini, sembrerebbe che Lara e Michael abbiano lasciato insieme il programma. Sarà vero?

