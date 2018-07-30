Instagram, come ottenere visibilità?
di Redazione
30/07/2018
I social media sono uno dei tanti strumenti per promuovere se stessi online: Instagram è forse quello più usato dagli influencer più famosi allo scopo di ottenere visibilità per se stessi e per le aziende che promuovono nuovi prodotti.
Strategie Instagram per diventare popolariSe ci si sta chiedendo come diventare famosi su Instagram , la risposta è seguire cosa facciano gli influencer allo scopo di crescere ed ottenere visibilità. Questi personaggi studiano in maniera approfondita le varie strategie, come ad esempio usare gli hashtag. Essi sono le parole chiave per diventare popolari non solo nel social, bensì anche nei motori di ricerca. Un hashtag, detto anche tag, è costituito da una parola preceduta dal simbolo del cancelletto. Uno studio ha dimostrato come i post con almeno un hashtag per Instagram hanno un coinvolgimento maggiore del 12,6% medio rispetto ai post senza questi elementi. Impostare la giusta strategia di tag è il modo ideale per far conoscere i propri post sul social network a nuove nicchie. Ergo, si possono acquisire un maggior numero di followers e di clienti.
Come funzionano gli hashtag per InstagramQueste parole chiave sono nate dai seguaci di Twitter, allo scopo di riordinare i tweet e avere un filo logico per quanto riguarda le conversazioni. Basta cliccarci sopra e si vedranno tutti i post contenente quella determinata parola chiavi. La loro funzione su Instagram aiuta a classificare ed a trovare meglio determinati contenuti multimediali. Ogni post su Instagram che viene creato può essere accompagnato da una didascalia e dagli hashtag, con un massimo di 30. In questo modo, l’immagine verrà catalogata e trovata più facilmente dagli altri utenti interessati all’argomento.
Tipi di hashtag per InstagramUn hashtag che contiene il nome del brand o dell’azienda o il prodotto o il servizio offerto , può essere un grandissimo valore aggiunto per il proprio business. Si può scegliere la ragione sociale della società o il nome di uno dei prodotti o delle campagne promozionali. In alternativa, si può optare anche per un hashtag che non ha nulla a che vedere con il marchio, però può richiamare l’identità e la reputazione commerciale. Diverso è il discorso per gli hashtag delle community. Esse hanno lo scopo di aumentare le possibilità di raggiungere un maggior numero di utenti. Gli hashtag che contengono il nome del brand sono utilizzati dalle ditte allo scopo di fidelizzare la futura clientela o per promozione del nuovo prodotto o servizio di un determinato marchio. Questa strategia di marketing offre ai propri seguaci un nuovo canale dove condividere contenuti. Per distinguersi dalla massa, è meglio utilizzare i migliori hashtag di nicchia, ovvero quelli maggiormente targettizzati e in grado di coinvolgere e destare interesse a tutta la community. Per trovare l’ashtag giusto, bisogna digitarlo nella barra di ricerca dell’app, selezionare Tag dal menù laterale e visionare quindi tutto gli hashtag principali collegati all’argomento .Gli hashtag sono diventati un potente strumento di marketing qualora si usino correttamente, ma attenzione a non danneggiare l’account se utilizzati in modo illecito, in quanto sembra spam. Quindi, meglio non esagerare e usarne un minimo di 7 fino a un massimo di 20.
