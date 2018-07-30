Home Gossip Valentina Dallari malattia: "Cari mamma e papà..."

Valentina Dallari malattia: "Cari mamma e papà..."

di Redazione 30/07/2018

Durante questi mesi abbiamo avuto più volte modo di raccontare la Valentina Dallari malattia. L'ex tronista, quest'inverno, ha raccontato su Instagram la sua anoressia, seguita dal ricovero in una struttura specializzata. Ad oggi come sta Valentina Dallari? La risposta in un messaggio dedicato alla famiglia: "Cari mamma e papà..." Valentina Dallari anoressica Fin dalla sua partecipazione a Uomini e Donne, come tronista, Valentina Dallari è sempre stata al centro di vari gossip a causa della sua eccessiva magrezza. Sono stati diversi i fan che hanno definito Valentina Dallari anoressica, ma l'ex tronista ha preferito sempre lasciar correre le chiacchiere sui social concentrandosi sulla sua carriera, soprattutto dopo la fine della storia con Andrea Melchiorre. La domanda dei vari fan però è la seguente: come procede il periodo di riabilitazione di Valentina Dallari malattia? Andrea Melchiorre dopo Uomini e Donne Nel momento in cui si parla di Valentina Dallari non si può far a meno di far riferimento a Andrea Melchiorre dopo Uomini e Donne. L'ex corteggiatore è tornato alla ribalta grazie a Temptation Island 2017, anche se nel frangente ha avuto modo di diventare un noto fashion blogger negli Stati Uniti. Nonostante le strada con Valentina Dallari si siano precocemente separate, Andrea Melchiorre insieme a Mariano Catanzaro hanno fatto avere i loro migliori auguri dopo la news riguardante Valentina Dallari anoressica. "Cari mamma e papà..." Dopo un periodo di silenzio, ecco che Valentina Dallari Instagram torna a postare un messaggio, questa volta dedicato ai genitori. La riabilitazione dell'ex tronista sembra procedere nel migliore dei modo, come confermato da lei stessa: "Cari mamma e papà, grazie per avermi mostrato la luce nei momenti più bui, grazie per le parole che ogni giorno mi ripetete per andare avanti, grazie del tempo che mi avete dedicato, grazie per avermi fatto compagnia quando mi sentivo sola, grazie per avermi salvato dall'oscuro che mi porto dentro. Grazie per avermi salvato la vita. Vi voglio bene".

