Home Home Temptation Island ultima puntata, Lara lascia Michael?

Temptation Island ultima puntata, Lara lascia Michael?

di Redazione 31/07/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Temptation Island si è rivelato pieno di sorprese.... Cosa succederà durante l'ultima puntata? Quale saranno le coppie che, dopo un mese dal reality, stanno ancora insieme? Soprattutto, Lara lascia Michael, oppure avrà deciso di perdonarlo? Giada e Francesco: "Non sei tu che porti i pantaloni" Durante il percorso fatto da Giada e Francesco a Temptation Island abbiamo avuto modo di vedere che i due ragazzi, in nove anni, siano riusciti a costruire una solida storia d'amore. Giunti nel reality show però ecco che emergono alcuni problemi di autostima di Francesco, insieme alla grande sicurezza di Giada: "Mi hai reso una persona insicura, non solo davanti ai tuoi occhi ma anche davanti agli occhi degli altri, ti devi levare dalla testa che tu porti i pantaloni a casa nostra". Giada, fredda e sicura di se, si scioglie, chiede scusa al fidanzato e replica in lacrime: "Non puoi darmi la copia di tutto". Basta poco a placare l'ira di Francesco che raggiunge la sua donna, le da un lungo bacio appassionato, decidendo così di concedersi una seconda possibilità. "Ma ti pare una battuta da fare Andre…" I protagonisti indiscussi di Temptation Island ultima puntata però sono stati Martina e Giampaolo. Trentanni lei, desiderosa di famiglia e matrimonio, ventiquattro anni lui con piani diversi per la sua vita... Durante il falò di confronto però Gianpaolo rinfaccia la fidanzata di aver esagerato con il tentatore Andrew: "Non ho mai guardato nessuna di quelle ragazze come guardo te. Può essere che molte cose possono averti dato fastidio, ma io non ho mai messo in dubbio quello che sei per me". Un errore sul nome però è stato fatale. "Ma ti pare una battuta da fare Andre…". Lara e Michale, slitta il confronto Nonostante la richiesta di falò, Michael rifiuta il confronto con la fidanzata Lara ma non solo... Il ragazzo, convinto di non essere ripreso, però esagera con le offese. "È una approfittatrice, anche perché con tutte le belle ragazze che ci stanno, io mi sono scelto una cessa- confessa Michael alla tentatrice Rita. Lei non ha nulla di particolare. Il fatto di averle fatto le corna non è un pretesto per mancarmi così tanto di rispetto". Lara, delusa e visibilmente colpita, a Filippo spiega: "Lo sto vedendo per quello che è. Lui è una persona che non si è mai fatta scrupoli a mancarmi di rispetto dal primo minuto e secondo in cui mi ha salutato ed è entrato in quel villaggio con quelle ragazze". Slitta il confronto ma Lara e Michael resteranno insieme?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp