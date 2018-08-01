Home Home Raffaela e Andrea falò, nuove anticipazioni Temptation Island

di Redazione 01/08/2018

Le nuove anticipazioni Temptation Island si concentrano su una delle coppie più discusse del reality show. Raffaela e Andrea falò quando si svolgerà? Martina e Gianpaolo bigliettino La puntata andata in onda lunedì ha regalato una lunga serie di colpi di scena. Quanti sono ancora i simpatizzanti dell'ipotetica coppia Martina e Andrew? Gianpaolo ha stupito davvero tutti, nonostante i suoi ventiquattro anni, la sua voglia di vivere, ha dimostrato maturità... O più semplicemente ha saputo essere molto furbo. Martina per sbaglio lo chiama Andrew, lui getta un bigliettino, lei lo rincorre, lui si arrabbia e ignora persino le telecamera, ma la domanda è solo una: cosa c'è scritto nel bigliettino che Gianpaolo ha dato a Martina? Raffaela e Andrea Raffaela per molti aspetti ricorda un'altra protagonista di Temptation Island, ovvero Valeria Vassallo. Se ben ricordate, Valeria Vassallo è arrivata al reality insieme al fidanzato Roberto, con il quale ormai viveva una lunga relazione da sette anni. Durante l'edizione di Temptation Island, Roberto aveva deciso di lasciare il programma e seguire la sua passione per la tentatrice Melissa, che in fine ha deciso di non lasciare lo show insieme a lui. Cosa succederà così tra Raffaela e Andrea? Secondo Biagio D'Anelli la coppia ha lasciato insieme il programma, ma qual è la verità? Lara e Michael Non si può parlare di anticipazioni Temptation Island e non fare riferimento a Lara e Michael, soprattutto dopo che il ragazzo è stato fortemente attaccato sui social. Michael è pienamente consapevole e pentito dei suoi sbagli, ma in molti sono fermamente convinti che i due ragazzi hanno lasciato insieme lo show. A sostegno di questa tesi vi sarebbero anche alcuni scatti particolari pubblicati sui social. Ad ogni modo Lara resterà nella storia del reality show per frasi come "Ti apro come una verza", "Lo smonto come un mobile dell'Ikea"... Ma soprattutto per le riflessioni fatte durante il suo percorso. Il sostegno dei fan per lei è stato indescrivibile, grazie a commenti come: "Lara sei bellissima così".

