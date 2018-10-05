Cosa sono gli estrattori di succo e perché sono amici della nostra salute
di Redazione
05/10/2018
L’Estrattore di Succo a Freddo è un elettrodomestico molto in voga nell’ultimo periodo in quanto ha la funzione di realizzare succhi di frutta, per l’appunto a freddo. Questo vuol dire che otteniamo una bevanda fresca, ricca di sostanze nutritive come vitamine e Sali minerali. La particolarità dell’estrattore sta proprio nel fatto che tritura frutta e verdura conservando inalterate le loro sostanze nutritive: bere infatti un succo fresco vuol dire apportare nel proprio organismo i micronutrienti contenuti nei cibi. Una garanzia enorme rispetto alle bevande comprate al supermercato, che sono piene di conservanti.
Come si compone un estrattore di succo a freddoSul mercato oggi si trovano facilmente estrattori di succo professionali, che hanno cioè delle bocche larghe utili a inserire frutta e verdura senza dover perdere tempo a tagliarla in piccoli pezzi. Come possiamo vedere anche sul sito EstrattoridiSuccoaFreddo l’utilità di questi tipi di elettrodomestici, più che altro la praticità, ha consentito che negli anni essi potessero diventare quasi indispensabili anche nelle case. Molto ricorrenti in bar e ristoranti, gli estrattori di succo oggi sono a gentile richiesta pure fuori casa: questo perché tutti ci tengono alla propria salute, e tutti preferiscono dissetarsi con bevande fresche e senza conservanti. Per quanti riguarda i filtri, sono composti in materiali come Tritan e Ultem, ossia tipi di plastica resistenti e di qualità. Di solito sono più gettonati quelli ad Ultem, dal momento che consentono di fare un succo dal sapore più buono, anche se è più facile che si rompano poiché il materiale è economico. Viceversa, i filtri di ultima generazione sono quelli in Tritan. Gli estrattori vengono venduti con degli accessori, che si usano in base al tipo di succo che si vuole realizzare, ogni marchio inserisce un gadget diverso nella confezione.
Perché conviene avere un estrattore di succo a freddo?Sorge spontaneo dunque domandarsi perché conviene avere in casa un estrattore di succi a freddo. La risposta è scontata. Magari in fatto di tempistica conviene molto di più andare al supermercato e comprare una bottiglia già pronta di succo, se ne trovano di tutti i tipi: ma cosa berremo davvero? Di certo conservanti e coloranti, correttori di acidità e chi più ne ha più ne metta. Invece, perdere quei 10 minuti in più a casa per farsi da sé una bevanda sarà la decisione più saggia per la nostra salute. Avremo infatti un succo fresco, come se avessimo premuto a mano la frutta, ricco di vitamine, oligominerali e Sali minerali. Oltre a gustare un sapore fresco con tutta l’essenza della frutta. E per quanto riguarda i gusti, un estrattore di succo consente di triturare qualunque tipo di frutta e verdura, dalle mandorle, alle nocciole, alle arance alle fragole e via dicendo. La consistenza sarà densa come quella dei brik di succo che si vende al supermercato.
Come viene triturata la frutta e la verduraLa cosa bella degli estrattori a succo di ultima generazione risiede nel fatto che non occorre fare la frutta a pezzi per poterla tritare, anzi in alcuni casi è possibile centrifugare con tutta la buccia. Questo perché è lo stesso elettrodomestico a premurarsi di suddividere la polpa della frutta con la secchezza della buccia. L’estrazione del succo avviene in modo molto lento, questo al fine di conservare intatte tutte le caratteristiche della frutta, in particolare le vitamine e ogni sostanza nutritiva. Inoltre la lentezza consente che il succo in fase di estrazione si surriscaldi.
