Uomini e Donne news: Claudio e Ginevra pensano a un figlio?

di Redazione 22/08/2017

É bastata una semplice foto nelle ultime ore per scatenare le fantasie dei fans di Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani. La coppia di Uomini e Donne infatti ha postato su Instagram un'immagine tanto tenera quanto ambigua: l'ex tronista ha in braccio un bimbo piccolo e la sua compagna lo osserva con uno sguardo sognante, come se avesse in mente un grande progetto. In realtà si tratta di Raffaele, il nuovo nipotino dell'ex corteggiatrice napoletana (è figlio di sua sorella Nadia) e per un giorno la coppia di U&D si è prestata a fare volentieri da baby sitter al piccolino come conferma anche il post di Ginevra. Lei e il fidanzato hanno raggiunto la sorella in spiaggia e soprattutto hanno familiarizzato con il piccolo che adesso ha tre mesi ed è stato felice di passare un po' di tempo con gli zii. “ E poi chissà…un giorno, amore, stringeremo una creatura tutta nostra”, ha aggiunto alla fine la Pisani svelando quelli che sono i loro piani per il futuro. Un desiderio di maternità che la bella Ginevra non ha mai nascosto anche se è ancora molto giovane. Ma tutti questi mesi passati insieme all'ex tronista di Uomini e Donne le hanno confermato che Claudio può essere l'uomo giusto con il quale mettere su famiglia e diventare mamma. Adesso è ancora presto, anche perché se lui ha un bel lavoro e una carriera già solida alle spalle, la ragazza invece si sta adattando a questa nuova realtà senza fretta e cercando di fare i passi giusti. Intanto però chi aveva scommesso su una fine entro breve tempo della loro storia è stato smentito con i fatti.

