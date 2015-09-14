Diamante per Nicole Mazzocato

Chissà se glielo ha regalato semplicemente per denotare la serietà della relazione o se c'è aria di matrimonio...

è stata una delle corteggiatrici più criticate della storia ditanto che, a quasi quattro mesi dalla scelta di, ancora non è riuscita ad entrare nel cuore dei fan del programma. A pochi era piaciuta la scelta di Fabio che, nella puntata finale, aveva eliminato. Da allora i due ragazzi sono diventati inseparabili, cominciando fin da subito a convivere e dimostrando che i loro sentimenti erano davvero sinceri. A suggellare quest'unione è arrivato un diamante che il tronista ha donato alla sua, ma tutto questo continua a non bastare ai fan/non fan della coppia. Tra i due non ha mai tirato aria di crisi ed, anzi, la coppia ha dimostrato di essere inseparabile, vivendo male le poche occasioni di allontanamento causate da brevi impegni di lavoro. A confermare questo loro legame, Nicole ha postato ieri 13 settembre una foto della sua mano con un bellissimo diamante al dito. Il tutto su uno sfondo che riportava le seguenti parole: 'Fai della tua vita un sogno e di un sogno una realtà'. Si tratta di una frase molto bella e toccante che, però, ancora una volta non è stata apprezzata dal pubblico di Uomini e donne. Sul web campeggiano, infatti, critiche di ogni tipo quali 'questo è tanto per te' o 'questa frase è antica' fino ad arrivare ad un ' l'ha acquistato da sola'. Per correttezza, dobbiamo precisare che sono stati molti anche i messaggi di stima e di congratulazioni ma per mettere a tacere tutti, Fabio ha scritto: ' Un diamante es para siempre'.