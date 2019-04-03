Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo attaccati su Instagram: "Vivo meglio con me stessa"
di Redazione
03/04/2019
Elisa Isoardi e il fidanzato Alessandro Di Paolo sono nel mirino di una bufera di attaccati su Instagram. La conduttrice de La Prova del Cuoco non ci sta e decide di rispondere alle critiche, chiedendo agli utenti del web di rispettare le sue decisioni.
Elisa Isoardi e Alessandro Di PaoloNel mese di marzo 2019 Elisa Isoardi è stata paparazzata dai magazine di gossip in compagnia del nuovo fidanzato Alessandro Di Paolo. A rendere pubbliche le prime foto è stato il settimanale Diva e Donna che il 13 marzo del 2019, pubblicando delle foto che ritraevano Elisa Isoardi insieme all'imprenditore Alessandro Di Paolo durante un tranquillo pomeriggio di shopping. In un primo momento la scelta della conduttrice è stata ampiamente criticata e messa in dubbio, dato che l'uomo d'affari è famoso anche per il suo essere un playboy. La relazione tra i due continua a gonfie vele ed ecco che la Isoardi decide di uscire allo scoperto e pubblicare su Instagram una foto che la ritrae proprio insieme a Alessandro Di Paolo e un amico. Lo scatto in questione è stato preso di mira dai follower sul social che il 3 aprile del 2019 hanno lasciato una lunga serie di commenti negativi.
Alessandro Di Paolo attaccato sui social: "Non durerà"Nella foto in questione, pubblicata da Elisa Isoardi, sono stati tantissimi gli utenti che hanno attaccato Alessandro Di Paolo per il suo aspetto fisico. Un follower in particolare ha scritto: "Sei passata dalle stelle alle stalle. Non durerà molto questa storia. È un uomo da mettere nel cesso e tirare lo scarico". L'attacco sui social continua con commenti del tipo: "Ma davvero sarebbe questo l'uomo che ha preso il posto di Salvini? Non ci credo, è troppo brutto. È uno scherzo vero?". Dopo quanto successo ecco che Elisa Isoardi decide di intervenire sulla questione e difendere il proprio compagno dalla bufera nata su Instagram.
Elisa Isoardi: "Si consola con verdiani"Elisa Isoardi dopo aver letto i commenti negativi lasciati nella foto pubblicata su Instagram ha deciso di intervenire rispondendo a coloro che hanno giudicato il fidanzato Alessandro Di Paolo 'brutto'. A riportare la risposta della conduttrice è stato anche il magazine di gossip Novella 2000, attraverso un articolo pubblicato nella sezione web. Elisa Isoardi ha così risposto sui social: "A chi si permette di giudicare una persona da una foto, da un attimo della sua vita, vorrei chiedere di chiudere gli occhi per un momento e pensare al motivo per cui hanno scelto amici e fidanzati". Nel messaggio Elisa Isoardi continua dicendo: "Io li scelgo per il cuore, per la loro bontà, per come mi fanno stare e per le loro caratteristiche intellettuali stimolanti. Da quando l'ho imparato, vivo meglio con me stessa, con gli altri e con voi".
