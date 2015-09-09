Home Serie TV Squadra antimafia 7: primo episodio stasera su Canale 5

Squadra antimafia 7: primo episodio stasera su Canale 5

di Redazione 09/09/2015

Stasera inizieranno i nuovi episodi della serie tv "Squadra antimafia 7". Le puntate verranno trasmesse in prima serata su Canale 5. La fiction, lo ricordiamo, ha permesso a Francesca Valtorta di emergere nel mondo dello spettacolo Nell'ottava stagione di "Squadra antimafia" ci sarà ovviamente sempre Rachele Ragno (Francesca Valtorta), la donna appartenente alla malavita che ha conquistato Calcaterra (Marco Bocci). La Ragno, però, sarà diversa rispetto al passato. Nel corso di una recente intervista, la Valtorta ha detto: "Rachele tornerà ancora più cattiva". E' indubbio che la Ragno sia la protagonista femminile di "Squadra antimafia", una donna cinica che ha ammaliato il protagonista maschile, ovvero il commissario Calcaterra (Marco Bocci). La Valtorta ha stoffa da vendere: l'ha dimostrato più volte, e non solo in "Squadra antimafia". Francesca, lo ricordiamo, ha interpretato diversi film di successo, come "Baciami ancora" e "Braccialetti rossi". Adesso Rachele Ragno è più furiosa rispetto al passato. Si allea a una famiglia mafiosa per diventare ancora più potente. Arriverà addirittura a collaborare col suo storico antagonista Da Silva. Francesca Valtorta ama interpretare personaggi molto diversi da lei, proprio come Rachele Ragno: "Calarsi nei panni di un personaggio così lontano da me, dalle persone normali, è divertentissimo. Per me è un gioco è mi sento fortunata perché 'Squadra antimafia' mi dà la possibilità di fare cose diverse. E' difficilissimo perché ogni volta che vado sul set sono sempre preoccupatissima e quando leggo le sceneggiature mi chiedo se sarà all'altezza di fare delle cose così lontane da me e mi sorprendo nel riuscirci. Però ogni volta che torno a casa dal set penso 'Che figata!'". E' un periodo molto impegnato, dal punto di vista professionale, per l'attrice romana: ha già iniziato a lavorare sul set di "Squadra antimafia 8" e, a breve lavorerà anche su quello della terza serie di "Braccialetti rossi". Tutto ciò, però, le piace e la stimola.

