Mosca, muore CEO della Total: aereo privato si schianta
di Redazione
21/10/2014
E' mistero sulla morte del CEO del colosso petrolifero francese Total, Christophe de Margerie.
Il 63enne ha perso la vita in un incidente aereo. Il velivolo su cui viaggiava, un aereo privato, si è schiantato poco distante da Mosca, precisamente all'aeroporto di Vnukovo, vicino Mosca.
Il jet Falcon-50 avrebbe impattato contro uno spazzaneve. Non c'è stato nulla da fare per Christophe de Margerie, e per i 3 componenti dell'equipaggio, tutti francesi.
Articolo Precedente
Tiberio Timperi bestemmia e chiede scusa: Codacons indignata
Articolo Successivo
Sedia a rotelle addio con esoscheletro bionico: la storia di Matt Ficarra
Redazione